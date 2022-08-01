Польский премьер считает, что из-за войны в Украине разошлись пути Польши и Венгрии

Моравецкий: Подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись Фото: EPA

Так он прокомментировал заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что война в Украине "сотрясла польско-венгерские отношения".

"Подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", – отметил Моравецкий.

При этом он добавил, что Польша не принимает участия в войне, а поставки оружия призваны помочь украинцам отстоять свой суверенитет и преодолеть агрессию России.

"Мы хотим, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность, свой суверенитет. Я верю, что это произойдет", – добавил Моравецкий.