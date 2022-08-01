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Польский премьер считает, что из-за войны в Украине разошлись пути Польши и Венгрии

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Моравецкий: Подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись
Моравецкий: Подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись
Фото: EPA

Польский премьер Матеуш Моравецкий уверен, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за разного отношения к войне в Украине. Об этом он сказал 29 июля на встрече с польскими фермерами, его цитирует Gazeta Prawna.

Так он прокомментировал заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что война в Украине "сотрясла польско-венгерские отношения".

"Подтверждаю слова премьер-министра Орбана о том, что пути Польши и Венгрии разошлись", – отметил Моравецкий.

При этом он добавил, что Польша не принимает участия в войне, а поставки оружия призваны помочь украинцам отстоять свой суверенитет и преодолеть агрессию России.

"Мы хотим, чтобы Украина выжила и сохранила свою территориальную целостность, свой суверенитет. Я верю, что это произойдет", – добавил Моравецкий.

Контекст:

До недавних пор Варшава и Будапешт были союзниками в противостоянии Брюсселю – власти Евросоюза подозревают обе эти страны в "отступлении от демократии", пояснял 7 апреля Euronews. В случае с Польшей речь идет о споре из-за законодательства страны. В случае с Венгрией у Еврокомиссии есть давние опасения по поводу судебной независимости Венгрии, конфликта интересов и системной коррупции.

Евросоюз может частично или полностью приостановить финансирование обвиняемой страны, однако до сих пор такой механизм ни разу не применялся. Польша и Венгрия раскритиковали механизм и возбудили дело в Европейском суде, чтобы дискредитировать его легитимность. Им грозит лишение права голоса в Совете ЕС, но Будапешт и Варшава намеревались проголосовать друг за друга и тем самым заблокировать процедуру.

Однако отношения двух стран ухудшились после начала полномасштабной войны в Украине. Венгрия хоть и не поддерживает войну РФ против Украины, но с начала вторжения неоднократно критиковала украинскую власть и блокировала введение нефтяного эмбарго. Также Венгрия отказывается поставлять Украине оружие, не соглашается на переброску оружия через свою территорию.

Из-за такой позиции по отношению к российской агрессии 30 марта польская правящая партия "Право и справедливость" решила заморозить контакты с правящей партией "Фидес" Орбана.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, которое вышло 8 апреля, рассказал, что премьер-министр одной из стран ЕС хотел "увидеть доказательства" того, что трагедия в городе Буча Киевской области "не была инсценировкой". Он не назвал имени, но, по информации СМИ, речь шла об Орбане. В ответ на это вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский 8 апреля заявил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией, если позиция премьера этой страны относительно войны в Украине не изменится.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Польша, Венгрия, Виктор Орбан, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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