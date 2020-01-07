Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Помпео не будет баллотироваться в Сенат – The New York Times

Госсекретарь США Майк Помпео окончательно отказался от планов баллотироваться в Сенат после обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет The New York Times.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
The New York Times: Помпео в течение нескольких месяцев рассматривал возможность баллотироваться в Сенат
The New York Times: Помпео в течение нескольких месяцев рассматривал возможность баллотироваться в Сенат
Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Майк Помпео не будет баллотироваться в Сенат, сообщила 6 января The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, Помпео сообщил лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу о том, что не намерен баллотироваться от штата Канзас в верхнюю палату американского Конгресса, рассказал собеседник издания, знакомый с ходом встречи.

The New York Times отмечает, что в таком случае республиканцы лишаются весомой кандидатуры на место сенатора от Канзаса, которое они боятся потерять по результатам выборов 2020 года.

По данным издания, Помпео в течение нескольких месяцев рассматривал возможность баллотироваться, однако окончательно от подобных планов отказался после обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного убийством в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани

Помпео с 2011 года был членом Палаты представителей Конгресса от штата Канзас, после руководил ЦРУ. Сенат утвердил его на посту главы Государственного департамента США 26 апреля 2018 года.

Теги: США, Сенат США, государственный секретарь, Майк Помпео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Позитив потроллил Могилевскую
Позитив потроллил Могилевскую
Астафьева продемонстрировала формы в раздельном купальнике
Астафьева продемонстрировала формы в раздельном купальнике
  "Нарко: Мексика". Вышел тизер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
  "Нарко: Мексика". Вышел тизер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
Беременная третьим ребенком Рафаэли позировала в платье-комбинации
Беременная третьим ребенком Рафаэли позировала в платье-комбинации
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS