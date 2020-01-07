Помпео не будет баллотироваться в Сенат – The New York Times

Госсекретарь США Майк Помпео окончательно отказался от планов баллотироваться в Сенат после обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет The New York Times.

Государственный секретарь США Майк Помпео не будет баллотироваться в Сенат, сообщила 6 января The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, Помпео сообщил лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу о том, что не намерен баллотироваться от штата Канзас в верхнюю палату американского Конгресса, рассказал собеседник издания, знакомый с ходом встречи.

The New York Times отмечает, что в таком случае республиканцы лишаются весомой кандидатуры на место сенатора от Канзаса, которое они боятся потерять по результатам выборов 2020 года.

По данным издания, Помпео в течение нескольких месяцев рассматривал возможность баллотироваться, однако окончательно от подобных планов отказался после обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного убийством в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Помпео с 2011 года был членом Палаты представителей Конгресса от штата Канзас, после руководил ЦРУ. Сенат утвердил его на посту главы Государственного департамента США 26 апреля 2018 года.