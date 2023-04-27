Пономарев: В грядущей дележке власти в России есть два очевидных лидера – Мишустин и Медведев

"На мой взгляд, в этом процессе [грядущей дележки власти] есть два очевидных лидера: это [премьер-министр Михаил] Мишустин и [заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев. Медведева очень многие недооценивают, но я считаю, что списывать его со счетов не стоит", – сказал Пономарев.
Бизнесмен считает, что эти фамилии не должны удивлять, поскольку смена власти в России – процесс инерционный, и он может произойти по одному из двух сценариев.
Первый сценарий, по словам Пономарева, это "квазиконституционный путь".
"То есть Путин каким-то образом исчезает. Неважно – его убили или признали недееспособным, он заболел, лежит дома, поэтому временно не может управлять. Конституционный путь подразумевает, что [в такой ситуации] исполняющим обязанности президента становится премьер-министр. Дальше, через какое-то время он должен объявить выборы, на которых должен быть избран полноценный президент. Очевидно, что человек, который будет исполняющим обязанности президента, будет имеет наибольшие шансы стать полноценным президентом", – считает Пономарев.
Чтобы при этом сценарии сорвать избрание Мишустина, нужно будет подключать Госдуму, то есть "договариваться с кучей людей", а "это дополнительная сложность", сказал политик.
В целом, по мнению Пономарева, Мишустин, учитывая его "абсолютную аполитичность", является наиболее вероятным преемником Путина.
Второй сценарий, по оценке политика, "чуть-чуть менее вероятный", но тоже реальный. Он заключается в том, что после ухода или отстранения Путина управление Россией будет происходить через коллективное руководство Совета безопасности.
"[Такой вариант возможен] если Путин не совсем помер, а лежит c тяжелой болезнью дома, с тем же COVID, которого он так долго опасался, COVID влияет на мозг, соответственно, он не может управлять – и вот у нас коллективное руководство. А в условиях коллективного руководства Совета безопасности у нас безальтернативный лидер – Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что только он является заместителем председателя Совета безопасности. [Николай] Патрушев, я напомню, является секретарем, а это должность техническая, исполнительная. Секретарь не может стать руководителем, он не политическая фигура. Политическая фигура в Совете безопасности – это Медведев, и назначить его на эту позицию, и снять его с этой позиции может только президент. Поэтому если возникает ситуация коллективного руководства, то в коллективном руководстве первый среди равных – это Медведев", – объяснил Пономарев.
Эпатажные заявления Медведева, по мнению политика, свидетельствуют о том, что он этот сценарий рассматривает.
"Он ведет себя таким шутовским образом, чтобы снизить опасность в глазах окружающих, с одной стороны, а с другой стороны, сделать себя приемлемым для силовиков, которые составляют основной костяк Совета безопасности", – сказал Пономарев.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые аналитики, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Многие российские аналитики, у которых брал интервью "ГОРДОН", склоняются к мнению, что Мишустин является самым вероятным преемником Путина. Такое мнение, в частности, высказывали блогер Марк Фейгин и политолог Станислав Белковский.