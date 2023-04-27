Пономарев: В грядущей дележке власти в России есть два очевидных лидера – Мишустин и Медведев

По мнению Пономарева, смена власти в России может пройти по одному из двух сценариев, при этом наиболее вероятные преемники Путина – Медведев и Мишустин Фото: EPA

"На мой взгляд, в этом процессе [грядущей дележки власти] есть два очевидных лидера: это [премьер-министр Михаил] Мишустин и [заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев. Медведева очень многие недооценивают, но я считаю, что списывать его со счетов не стоит", – сказал Пономарев.

Бизнесмен считает, что эти фамилии не должны удивлять, поскольку смена власти в России – процесс инерционный, и он может произойти по одному из двух сценариев.

Первый сценарий, по словам Пономарева, это "квазиконституционный путь".

"То есть Путин каким-то образом исчезает. Неважно – его убили или признали недееспособным, он заболел, лежит дома, поэтому временно не может управлять. Конституционный путь подразумевает, что [в такой ситуации] исполняющим обязанности президента становится премьер-министр. Дальше, через какое-то время он должен объявить выборы, на которых должен быть избран полноценный президент. Очевидно, что человек, который будет исполняющим обязанности президента, будет имеет наибольшие шансы стать полноценным президентом", – считает Пономарев.

Чтобы при этом сценарии сорвать избрание Мишустина, нужно будет подключать Госдуму, то есть "договариваться с кучей людей", а "это дополнительная сложность", сказал политик.

В целом, по мнению Пономарева, Мишустин, учитывая его "абсолютную аполитичность", является наиболее вероятным преемником Путина.

Второй сценарий, по оценке политика, "чуть-чуть менее вероятный", но тоже реальный. Он заключается в том, что после ухода или отстранения Путина управление Россией будет происходить через коллективное руководство Совета безопасности.

"[Такой вариант возможен] если Путин не совсем помер, а лежит c тяжелой болезнью дома, с тем же COVID, которого он так долго опасался, COVID влияет на мозг, соответственно, он не может управлять – и вот у нас коллективное руководство. А в условиях коллективного руководства Совета безопасности у нас безальтернативный лидер – Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что только он является заместителем председателя Совета безопасности. [Николай] Патрушев, я напомню, является секретарем, а это должность техническая, исполнительная. Секретарь не может стать руководителем, он не политическая фигура. Политическая фигура в Совете безопасности – это Медведев, и назначить его на эту позицию, и снять его с этой позиции может только президент. Поэтому если возникает ситуация коллективного руководства, то в коллективном руководстве первый среди равных – это Медведев", – объяснил Пономарев.

Эпатажные заявления Медведева, по мнению политика, свидетельствуют о том, что он этот сценарий рассматривает.

"Он ведет себя таким шутовским образом, чтобы снизить опасность в глазах окружающих, с одной стороны, а с другой стороны, сделать себя приемлемым для силовиков, которые составляют основной костяк Совета безопасности", – сказал Пономарев.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube