"Понятия не имел, кто такой". Кадыров прокомментировал появление фото с Уруским

Глава Чечни Рамзан Кадыров 22 февраля заявил, что в выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби к нему подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать "секретную информацию". По его словам, им оказался вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Фото Кадырова (слева) и Уруского (справа) сделано на выставке оружия в Абу-Даби Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Глава Чечни Рамзан Кадыров 22 февраля в своем Telegram-канале прокомментировал появление совместного фото с вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским.

По словам Кадырова, в выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби к нему подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать "секретную информацию".

"Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался Уруский", – рассказал он.

Глава Чечни сообщил, что узнал о совместном снимке с Уруским из СМИ.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский", – добавил он.

Объясниться за фото с Кадыровым от Уруского требовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В комментариях под постом главы правительства тот написал, что "ответил в личку".

В Абу-Даби вице-премьер возглавляет украинскую делегацию, о чем он написал на своей странице в Facebook и публиковал фото с места событий. По словам Уруского, на выставке он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. О Кадырове он не упоминал.