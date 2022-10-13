После использования очков Microsoft у американских солдат начались тошнота и головные боли – Bloomberg

Проблемы были обнаружены во время тестирования в мае-июне 2022 года Фото: army.mil

Директор по эксплуатационным испытаниям и оценке Николас Гертин отметил в сводке, что солдаты пожаловались, в частности, на головные боли, зрительное напряжение и тошноту. У более 80% из тех, кто испытывал дискомфорт, отмечает Bloomberg, симптомы появились менее чем через три часа после использования очков. По словам Гертина, система все еще испытывает "слишком много сбоев основных функций".

Однако, несмотря на недостатки, он рекомендовал армии США "уделить приоритетное внимание улучшениям", чтобы уменьшить "физический дискомфорт пользователей". В частности, Гертин сказал, что необходимо улучшить датчики для слабого освещения, четкость дисплея, поле зрения и низкую надежность некоторых функций.

Bloomberg сообщило, что проблемы были обнаружены во время тестирования в мае-июне этого года.

При этом солдаты сообщили, что последняя версия модели улучшила навигацию и координацию движений подразделений. Также в последней модели очков Microsoft улучшился ключевой показатель – среднее время между сбоями, которые приводят к неработоспособности всей системы.



