ГОРДОН
 
 
МИР

После использования очков Microsoft у американских солдат начались тошнота и головные боли – Bloomberg

Проблемы были обнаружены во время тестирования в мае-июне 2022 года
Проблемы были обнаружены во время тестирования в мае-июне 2022 года
Фото: army.mil

Во время последних испытаний солдаты США, которые использовали новые очки дополненной реальности Microsoft Hololensу, пожаловались на "физические нарушения, влияющие на миссию". Об этом 13 октября сообщило Bloomberg, ссылаясь на сводку учений, составленную испытательным офисом Пентагона.

Директор по эксплуатационным испытаниям и оценке Николас Гертин отметил в сводке, что солдаты пожаловались, в частности, на головные боли, зрительное напряжение и тошноту. У более 80% из тех, кто испытывал дискомфорт, отмечает Bloomberg, симптомы появились менее чем через три часа после использования очков. По словам Гертина, система все еще испытывает "слишком много сбоев основных функций".

Однако, несмотря на недостатки, он рекомендовал армии США "уделить приоритетное внимание улучшениям", чтобы уменьшить "физический дискомфорт пользователей". В частности, Гертин сказал, что необходимо улучшить датчики для слабого освещения, четкость дисплея, поле зрения и низкую надежность некоторых функций.

Bloomberg сообщило, что проблемы были обнаружены во время тестирования в мае-июне этого года.

При этом солдаты сообщили, что последняя версия модели улучшила навигацию и координацию движений подразделений. Также в последней модели очков Microsoft улучшился ключевой показатель – среднее время между сбоями, которые приводят к неработоспособности всей системы.


Контекст:

Ожидается, что разработанная Microsoft система – Integrated Visual Augmentation System (IVAS) – позволит сухопутным войскам США иметь "индикатор на лобовом стекле", аналогичный тому, что используется летчиками. Это позволит командирам проецировать информацию на козырек перед лицом солдата, а также включать, к примеру, ночное видение.

Армия США планирует потратить, отмечает Bloomberg, до 21,9 млрд долларов в течение 10 лет на очки, запасные части и услуги поддержки, если будут все будет реализовано.

Теги: США, Microsoft, армия, Пентагон, миссия, учения, войска, нарушение, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (178805)
2
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (159963)
3
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (155883)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (142055)
5
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (135586)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (106217)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (71800)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (51834)
 
 
 
 