После использования очков Microsoft у американских солдат начались тошнота и головные боли – Bloomberg

Директор по эксплуатационным испытаниям и оценке Николас Гертин отметил в сводке, что солдаты пожаловались, в частности, на головные боли, зрительное напряжение и тошноту. У более 80% из тех, кто испытывал дискомфорт, отмечает Bloomberg, симптомы появились менее чем через три часа после использования очков. По словам Гертина, система все еще испытывает "слишком много сбоев основных функций".
Однако, несмотря на недостатки, он рекомендовал армии США "уделить приоритетное внимание улучшениям", чтобы уменьшить "физический дискомфорт пользователей". В частности, Гертин сказал, что необходимо улучшить датчики для слабого освещения, четкость дисплея, поле зрения и низкую надежность некоторых функций.
Bloomberg сообщило, что проблемы были обнаружены во время тестирования в мае-июне этого года.
При этом солдаты сообщили, что последняя версия модели улучшила навигацию и координацию движений подразделений. Также в последней модели очков Microsoft улучшился ключевой показатель – среднее время между сбоями, которые приводят к неработоспособности всей системы.
Ожидается, что разработанная Microsoft система – Integrated Visual Augmentation System (IVAS) – позволит сухопутным войскам США иметь "индикатор на лобовом стекле", аналогичный тому, что используется летчиками. Это позволит командирам проецировать информацию на козырек перед лицом солдата, а также включать, к примеру, ночное видение.
Армия США планирует потратить, отмечает Bloomberg, до 21,9 млрд долларов в течение 10 лет на очки, запасные части и услуги поддержки, если будут все будет реализовано.