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Права России в Совете Безопасности ООН следует ограничить – депутат парламента Швейцарии

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Постоянными членами Совбеза ООН являются пять стран
Постоянными членами Совбеза ООН являются пять стран
Фото: ЕРА

Россию нужно лишить полномочий в Совете Безопасности ООН из-за ее нарушений международного права. Об этом 16 августа заявил изданию Guildhall депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер.

"Я считаю, что члены Совета Безопасности ООН, и в особенности постоянные члены, должны иметь обязательства перед международным правом. Страны, которые в значительной степени его нарушают, такие как Россия или даже Китай, должны быть ограничены в своих правах", – сказал он.

Политик из Швейцарии отметил, что ограничение прав России необходимо для того, "чтобы ООН сохранила свой авторитет и, прежде всего, могла продолжать защищать основы нашего международного порядка".

Вальдер привел в пример российскую агрессию против Украины и в частности – действия российских оккупантов на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.

"Я очень обеспокоен терактами и маневрами России вокруг ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине, а также вызываемыми россиянами рисками. Со стороны России это пренебрежение международным правом и международной безопасностью", – подчеркнул швейцарский парламентарий.

Контекст:

Во время выступления на заседании Совбеза ООН 28 июня президент Украины Владимир Зеленский призывал лишить Россию полномочий в Генеральной Ассамблее ООН и отобрать у нее место постоянного члена Совбеза ООН. "Россия не имеет права оставаться в Совете Безопасности", – подчеркнул он.

Постоянными членами Совбеза ООН являются США, Китай, Россия, Великобритания и Франция.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Китай, ООН, Швейцария, депутаты, Совет Безопасности ООН, АЭС, политика, международное право
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