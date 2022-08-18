Права России в Совете Безопасности ООН следует ограничить – депутат парламента Швейцарии

"Я считаю, что члены Совета Безопасности ООН, и в особенности постоянные члены, должны иметь обязательства перед международным правом. Страны, которые в значительной степени его нарушают, такие как Россия или даже Китай, должны быть ограничены в своих правах", – сказал он.

Политик из Швейцарии отметил, что ограничение прав России необходимо для того, "чтобы ООН сохранила свой авторитет и, прежде всего, могла продолжать защищать основы нашего международного порядка".

Вальдер привел в пример российскую агрессию против Украины и в частности – действия российских оккупантов на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.

"Я очень обеспокоен терактами и маневрами России вокруг ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине, а также вызываемыми россиянами рисками. Со стороны России это пренебрежение международным правом и международной безопасностью", – подчеркнул швейцарский парламентарий.