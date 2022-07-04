Представитель Госдепа США Калан: Агрессия Путина против Украины – главная угроза для человечества

Журналист спросила, является ли сегодня Путин "главной угрозой для человечества". В ответ дипломат отметила, что российская агрессия против Украины обсуждалась и на саммите НАТО в Испании, и на саммите "Большой семерки" в Германии.
"[Это] показывает, что российская агрессия, война Путина против Украины – на первом плане, это в повестке дня у нас всех. Есть и другие угрозы – мы все знаем – COVID-19, изменения климата, но на первом месте, мы все видим, что агрессия Путина против Украины, война в Украине – это самая главная", – сказала Калан.
Она подчеркнула, что "Путин непредсказуемый".
"Мы не знаем, что он хочет делать. Только Путин знает, какие шаги у него будут", – отметила Калан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто напала на Украину 24 февраля, Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.