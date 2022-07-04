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Представитель Госдепа США Калан: Агрессия Путина против Украины – главная угроза для человечества

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Калан отметила непредсказуемость Путина
Калан отметила непредсказуемость Путина
Скриншот: Голос Америки / YouTube

Сейчас на первом плане у политиков в мире – агрессия президента России Владимира Путина против Украины, заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

Журналист спросила, является ли сегодня Путин "главной угрозой для человечества". В ответ дипломат отметила, что российская агрессия против Украины обсуждалась и на саммите НАТО в Испании, и на саммите "Большой семерки" в Германии.

"[Это] показывает, что российская агрессия, война Путина против Украины – на первом плане, это в повестке дня у нас всех. Есть и другие угрозы – мы все знаем – COVID-19, изменения климата, но на первом месте, мы все видим, что агрессия Путина против Украины, война в Украине – это самая главная", – сказала Калан.

Она подчеркнула, что "Путин непредсказуемый".

"Мы не знаем, что он хочет делать. Только Путин знает, какие шаги у него будут", – отметила Калан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, НАТО, война, угрозы, вторжение, Алеся Бацман, саммит, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, Андреа Калан
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