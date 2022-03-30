Представителей РФ и Беларуси попросили не приезжать в ФРГ на мероприятия по случаю освобождения узников концлагерей

"Директор Мемориального фонда напомнил о гибели бывшего узника "Бухенвальда" Бориса Романченко в результате российского обстрела Харькова", – отметили в твите.

Представителей РФ и Беларуси попросили не приезжать на памятные мероприятия по случаю освобождения узников Бухенвальда и Дора-Миттель. Директор Мемориального фонда напомнил о гибели бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко (на фото) в результате российского обстрела Харькова pic.twitter.com/OS6hb6F1wN

Администрация мемориального комплекса "Бухенвальд" в Twitter написала, что на 77-й годовщине освобождения узников лагеря присутствие представителей правительства РФ не приветствуется.

Твит сопроводили фотографией погибшего харьковчанина.

Контекст:

96-летний харьковчанин Романченко погиб от попадания в его дом российской ракеты, об этом стало известно 21 марта. Администрация мемориального комплекса "Бухенвальд" сообщила, что ошеломлена этой новостью. Романченко был узником четырех нацистских концлагерей – Бухенвальда, Доры, Берген-Бельзена и Пенемюнде.

Квартира Романченко и весь этаж дома, на котором она находилась, полностью сгорели. Харьковские коммунальщики 22 марта со второй попытки смогли забрать останки погибшего. Семья узника концлагерей будет ждать возможности захоронения. Организацию похорон взял на себя Харьковский городской совет.