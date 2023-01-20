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Президент Казахстана распустил парламент и назначил досрочные выборы

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Токаев распустил парламент и региональные маслихаты
Токаев распустил парламент и региональные маслихаты
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента Мажилис и назначил досрочные парламентские выборы на 19 марта. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

Этим же указом Токаев назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года. Первоначально парламентские выборы в Казахстане должны были пройти в 2025 году.

Другим указом Токаев распустил и региональные маслихаты (региональные парламенты). Дату выборов депутатов местных советов определит Центральная избирательная комиссия Казахстана.

"Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые – более справедливые и конкурентные – правила формирования представительной ветви власти", – заявил президент Казахастана в отдельном обращении.

По новой избирательной модели 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе в соотношении "50 на 50" пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. 

Контекст:

В Казахстане после массовых протестов, произошедших в январе 2022 года, была анонсирована серия реформ, направленных на усиление роли парламента и демократизации страны. Соответствующие изменения в конституцию были одобрены на референдуме летом 2022 года.

В ноябре 2022 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, проведение которых Токаев объяснил необходимостью получить "новый мандат доверия народа" на фоне конституционных изменений. Он набрал 80% голосов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: выборы, Казахстан, депутаты, досрочные выборы, власть, Касым-Жомарт Токаев, власти
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