Президент Казахстана распустил парламент и назначил досрочные выборы

Этим же указом Токаев назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года. Первоначально парламентские выборы в Казахстане должны были пройти в 2025 году.

Другим указом Токаев распустил и региональные маслихаты (региональные парламенты). Дату выборов депутатов местных советов определит Центральная избирательная комиссия Казахстана.

"Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые – более справедливые и конкурентные – правила формирования представительной ветви власти", – заявил президент Казахастана в отдельном обращении.

По новой избирательной модели 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе в соотношении "50 на 50" пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.