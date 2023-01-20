Президент Казахстана распустил парламент и назначил досрочные выборы

Этим же указом Токаев назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года. Первоначально парламентские выборы в Казахстане должны были пройти в 2025 году.
Другим указом Токаев распустил и региональные маслихаты (региональные парламенты). Дату выборов депутатов местных советов определит Центральная избирательная комиссия Казахстана.
"Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые – более справедливые и конкурентные – правила формирования представительной ветви власти", – заявил президент Казахастана в отдельном обращении.
По новой избирательной модели 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе в соотношении "50 на 50" пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.
В Казахстане после массовых протестов, произошедших в январе 2022 года, была анонсирована серия реформ, направленных на усиление роли парламента и демократизации страны. Соответствующие изменения в конституцию были одобрены на референдуме летом 2022 года.
В ноябре 2022 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, проведение которых Токаев объяснил необходимостью получить "новый мандат доверия народа" на фоне конституционных изменений. Он набрал 80% голосов.