Президент Мексики встретится с компаниями, чтобы обсудить меры по сдерживанию инфляции

По словам президента Мексики, он намерен взять на себя обязательства перед компаниями по предотвращению повышения цен на 24 основных товара. Во встрече примут участие около 20 компаний.

Кроме этого, он заявил, что инфляция "под контролем" благодаря субсидиям, введенным правительством, однако нерешенной остается проблема роста цен на продукты питания.

Годовая инфляция в Мексике, пишет Reuters, выросла до 8,7% в августе – до самого высокого уровня почти за 22 года. По данным за август 2022 года, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 12,94% в годовом исчислении.