Президент Шри-Ланки на фоне протестов покинул страну – СМИ

73-летний президент, его жена и телохранитель покинули страну на борту самолета Ан-32, который вылетел из главного международного аэропорта страны.

Источник в аэропорту Мале подтвердил AFP прибытие президента, которого доставили в неизвестное место на архипелаге, расположенном к юго-востоку от Шри-Ланки, в Индийском океане.

Его брату и бывшему министру финансов Бэзилу Раджапаксе также удалось покинуть страну, сообщили источники BBC.

Контекст:

Сейчас Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние десятилетия, в результате чего миллионы людей остались без еды, лекарств и бензина, отмечает CNN. В нескольких крупных городах, включая деловую столицу Коломбо, жители часами стоят в очереди за бензином, вступая в столкновения с полицией и военными, информирует телеканал.

5 июля премьер-министр Ранил Викрамасингхе, выступая в парламенте, заявил, что правительство пытается договориться с Международным валютным фондом о реструктуризации долга страны и новых кредитах, но пока безуспешно.

Министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что в стране осталось мало топлива. По его словам, экономический кризис внутри страны усугубился подорожанием продовольствия из-за войны России с Украиной.

6 июля Раджапакса просил у России о кредитной помощи для импорта топлива в страну и преодоления текущих экономических проблем.

BBC отмечала, что если в конце 2019 года валютные резервы Шри-Ланки составляли $7,6 млрд, то сейчас – $50 млн. В мае страна впервые в истории не смогла провести выплаты по внешнему долгу. У Шри-Ланки, по данным вещателя, огромные долги перед другими странами, в частности перед Китаем.

Правительство винит в произошедшем серию терактов в стране в 2019 году и пандемию коронавируса, которые повлияли на туристическую отрасль (она является одним из крупнейших источников дохода в иностранной валюте). Но эксперты считают, что правительство Шри-Ланки проводило неразумную экономическую политику, ориентируясь исключительно на импорт и не пытаясь поставлять товары на внешние рынки.

На фоне сложной экономической ситуации в стране вспыхнули массовые протесты. 9 июля протестующие взяли штурмом резиденцию президента и подожгли дом премьер-министра. После этого премьер и президент страны решили уйти в отставку.