Президент Шри-Ланки послал в парламент письмо об отставке

В пресс-службе Раджапакса заявили, что его заявление об отставке было получено спикером парламента страны.

Офис спикера проверит подлинность письма, завершит все юридические процессы и сделает официальное заявление об отставке Раджапакса в пятницу, 15 июля.

Отставку Раджапакса подтвердил в Twitter экс-президент Мальдивских островов Мохамед Нашидо, который способствовал побегу президента Шри-Ланки из страны.

"Президент Готабая Раджапакса ушел в отставку. Я надеюсь, что теперь Шри-Ланка сможет двигаться вперед. Я считаю, что президент не ушел бы в отставку, если бы он все еще был в Шри-Ланке и боялся потерять свою жизнь. Я высоко оцениваю продуманные действия правительства Мальдивских островов", – написал он.

Контекст:

Сейчас Шри-Ланка переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние десятилетия, в результате чего миллионы людей остались без еды, лекарств и бензина, отмечает CNN.

6 июля Раджапакса просил у России о кредитной помощи для импорта топлива в страну и преодоления текущих экономических проблем.

BBC отмечала, что если в конце 2019 года валютные резервы Шри-Ланки составляли $7,6 млрд, то сейчас – $50 млн. В мае страна впервые в истории не смогла провести выплаты по внешнему долгу. У Шри-Ланки, по данным вещателя, огромные долги перед другими странами, в частности перед Китаем.

На фоне сложной экономической ситуации в стране вспыхнули массовые протесты. Участники протестов обвиняют в кризисе Раджапаксу. 9 июля протестующие взяли штурмом резиденцию президента и подожгли дом премьер-министра. После этого премьер и президент страны решили уйти в отставку.

13 июля AFP сообщило, что Раджапакса покинул страну на военном самолете и прибыл на Мальдивы.