Президента Бразилии экстренно госпитализировали из-за осложнений от старой раны

О госпитализации президента изданию сообщил оперировавший его врач Антониу Луис Маседо. Хирургу пришлось вылететь с Багам, где он находился, в Сан-Паулу из-за того, что Болсонару стало плохо.

Эту информацию публично подтвердил на мероприятии в министерстве здравоохранения глава ведомства Марсело Кейрога. По словам министра, новая проблема со здоровьем президента возникла "из-за того нападения в 2018 году", в результате которого Болсонару получил ножевое ранение в живот.

Позднее сам Болсонару опубликовал фото из больницы в Twitter. Он рассказал, что ему стало плохо днем 2 января и ночью он попал в больницу. Политику установили назогастральный зонд, проведут анализы и, возможно, снова оперируют в связи с непроходимостью в брюшной полости.

- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.

- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

- Me colocaram sonda nasogástrica.

- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022

Согласно медицинскому бюллетеню больницы Vila Nova Star в Сан-Паулу, состояние Болсонару стабильно, сообщило UOL.