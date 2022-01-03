Президента Бразилии экстренно госпитализировали из-за осложнений от старой раны

О госпитализации президента изданию сообщил оперировавший его врач Антониу Луис Маседо. Хирургу пришлось вылететь с Багам, где он находился, в Сан-Паулу из-за того, что Болсонару стало плохо.
Эту информацию публично подтвердил на мероприятии в министерстве здравоохранения глава ведомства Марсело Кейрога. По словам министра, новая проблема со здоровьем президента возникла "из-за того нападения в 2018 году", в результате которого Болсонару получил ножевое ранение в живот.
Позднее сам Болсонару опубликовал фото из больницы в Twitter. Он рассказал, что ему стало плохо днем 2 января и ночью он попал в больницу. Политику установили назогастральный зонд, проведут анализы и, возможно, снова оперируют в связи с непроходимостью в брюшной полости.
- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022
- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.
- Me colocaram sonda nasogástrica.
- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj
Согласно медицинскому бюллетеню больницы Vila Nova Star в Сан-Паулу, состояние Болсонару стабильно, сообщило UOL.
Здоровье президента Бразилии пошатнулось после нападения на него в 2018 году на встрече с избирателями. Тогда Болсонару получил ножевое ранение в живот и потерял много крови.
После этого, по подсчетам UOL, Болсонару перенес семь операций, последнюю – летом 2021 года, когда политика госпитализировали с приступом икоты, длившимся 10 дней.