Президента Бразилии выписали из больницы, он попал туда из-за 10-дневной икоты

Болсонару заявил, что чувствует себя хорошо Фото: Jair M. Bolsonaro / Twitter

Его врач Антониу Маседо оценил состояние 66-летнего Болсонару как "действительно хорошее". Находясь в больнице, Болсонару отдаленно решал государственные вопросы и вел хронику своей деятельности в социальных сетях.

Сам Болсонару заявил, что чувствует себя хорошо и вернется к работе в понедельник, 19 июля, отметило Reuters. Медики президента посоветовали ему соблюдать диету, но Болсонару сказал, что не обещает прислушаться к совету.

Бразильский лидер надеется, что через 10 дней сможет есть ребра, приготовленные на барбекю.