Президента Бразилии госпитализировали из-за 10-дневной икоты

Болсонару проведет в больнице три дня, об этом сообщил его сын Флавио Фото: EPA

Болсонару обратился в больницу по совету своих врачей, в госпитале должны выяснить причину икоты. Он будет находиться под наблюдением медиков от 24 до 48 часов.

Президент Бразилии опубликовал в Twitter фото из больницы.

"Скоро вернусь, если даст Бог", – отметил он в твите.

- Estaremos de volta em breve, se Deus quiser. O Brasil é nosso! * pic.twitter.com/3ohUwHBEHG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2021

Сын президента Флавио Болсонару сказал CNN Brasil, что президент чувствует себя хорошо и проведет в больнице три дня.

Здоровье президента Бразилии пошатнулось после нападения на него в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение в кишечник и потерял 40% крови. После ранения ему сделали несколько операций, отметило BBC News.