Жена Болсонару заразилась коронавирусом

В Бразилии вслед за президентом Жаиром Болсонару COVID-19 заболела его жена Мишель.

У супруги президента Бразилии Жаира Болсонару Мишель медики обнаружили коронавирус. Об этом сообщает местное издание UOL со ссылкой на администрацию президента страны.

Известие пришло менее чем через неделю после того, как Болсонару заявил, что уже вылечился от COVID-19.

По словам президентской пресс-службы, 38-летняя Мишель Болсонару "чувствует себя хорошо и будет соблюдать все установленные протоколы".

Первую леди лечит президентская команда медиков, говорится в сообщении.

65-летний Болсонару считал угрозу COVID-19 преувеличенной (он называл болезнь "гриппчиком") и выступал против жестких мер по сдерживанию эпидемии.

В июне федеральный судья Ренато Борелли вынес решение, которым обязал президента носить маску во время участия в публичных мероприятиях.

6 июля президент Бразилии почувствовал недомогание, температура поднялась до 38 °С. Он заявил, что еще до получения результата тестов начал принимать гидроксихлорохин. В тот же день тестирование подтвердило, что у Болсонару коронавирус. 25 июля он сообщил, что вылечился.

Бразилия, по данным Всемирной организации здравоохранения, находится на втором месте в мире по общему количеству инфицированных коронавирусом (более 2,6 млн) и по числу умерших от инфекции (более 91 тыс.), уступая только США.