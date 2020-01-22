Президентом Греции впервые стала женщина

Греческий парламент избрал 63-летнего юриста Катерину Сакелларопулу президентом страны.

22 января парламент Греции избрал президентом страны 63-летнюю Катерину Сакелларопулу, сообщает Ekathimerini.

Юрист, бывший председатель государственного совета Греции заручилась поддержкой 261 из 300 депутатов. Еще шесть членов парламента, которые отсутствовали на заседании, письменно уведомили спикера, что просят засчитать их голоса в пользу Сакелларопулу.

Она вступит в должность 13 марта, когда истекут полномочия Прокописа Павлопулоса, занимающего пост президента с 2015 года.

Сакелларопулу станет восьмым президентом Греции и первой женщиной на этом посту.

Вся полнота политической власти в Греции принадлежит премьер-министру, должность президента в значительной степени церемониальная, однако он имеет определенные политические полномочия, а также является верховным главнокомандующим вооруженных сил.