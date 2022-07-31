Принц Чарльз принял пожертвование в £1 млн от родственников бен Ладена – СМИ

По данным СМИ, Чарльз принял пожертвование от братьев бен Ладенов в 2013 году Фото: EPA

По данным издания, Чарльз встретился с 76-летним Бакром бен Ладеном в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-Хаус 30 октября 2013 года, через два года после того, как Усама бен Ладен был убит спецназом США в Пакистане.

Он согласился на деньги, несмотря на возражения советников Кларенс-хауса и Благотворительного фонда принца Уэльского (PWCF), куда были переданы эти деньги. Согласно источникам Sunday Times, несколько советников Чарльза лично просили его вернуть полученные средства.

Однако принц Чарльз считал, что вернуть деньги братьям бен Ладенам было бы "слишком неловко", поскольку они могли заподозрить причину такого шага, поэтому это так и не произошло.

В PWCF по запросу The Sunday Times заявили, что решение принять пожертвования в 2013 году было принято единогласно пятью попечителями фонда, хотя источники газеты утверждают, что по крайней мере один из них был против такого решения.

Как отмечает издание, нет никаких предположений, что Бакр или Шафик бен Ладен спонсировали террористические акты или участвовали в них. Как сводные братья, они связаны с Усамой бен Ладеном через своего отца Мохаммеда бин Авада бен Ладена – миллиардера йеменского происхождения, который стал самым богатым некоролевским саудовцем после основания строительного конгломерата BinLadin Group.

Бакр бен Ладен возглавлял конгломерат BinLadin Group после смерти отца. Но в 2015 году из-за несчастного случая на строительстве Бакр впал в немилость саудовской королевской семьи и был арестован до 2019 года.