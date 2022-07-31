ГОРДОН
 
 
МИР

Принц Чарльз принял пожертвование в £1 млн от родственников бен Ладена – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, Чарльз принял пожертвование от братьев бен Ладенов в 2013 году
По данным СМИ, Чарльз принял пожертвование от братьев бен Ладенов в 2013 году
Фото: EPA

Британский принц Уэльский Чарльз в 2013 году принял пожертвования в размере £1 млн для благотворительного фонда от сводных братьев лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена – Бакра и Шафика бен Ладенов. Об этом 30 июля сообщило издание The Sunday Times.

По данным издания, Чарльз встретился с 76-летним Бакром бен Ладеном в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-Хаус 30 октября 2013 года, через два года после того, как Усама бен Ладен был убит спецназом США в Пакистане.

Он согласился на деньги, несмотря на возражения советников Кларенс-хауса и Благотворительного фонда принца Уэльского (PWCF), куда были переданы эти деньги. Согласно источникам Sunday Times, несколько советников Чарльза лично просили его вернуть полученные средства.

Однако принц Чарльз считал, что вернуть деньги братьям бен Ладенам было бы "слишком неловко", поскольку они могли заподозрить причину такого шага, поэтому это так и не произошло.

В PWCF по запросу The Sunday Times заявили, что решение принять пожертвования в 2013 году было принято единогласно пятью попечителями фонда, хотя источники газеты утверждают, что по крайней мере один из них был против такого решения.

Как отмечает издание, нет никаких предположений, что Бакр или Шафик бен Ладен спонсировали террористические акты или участвовали в них. Как сводные братья, они связаны с Усамой бен Ладеном через своего отца Мохаммеда бин Авада бен Ладена – миллиардера йеменского происхождения, который стал самым богатым некоролевским саудовцем после основания строительного конгломерата BinLadin Group.

Бакр бен Ладен возглавлял конгломерат BinLadin Group после смерти отца. Но в 2015 году из-за несчастного случая на строительстве Бакр впал в немилость саудовской королевской семьи и был арестован до 2019 года.

Контекст:

Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Уэльский (принц Чарльз) родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Он старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он фельдмаршал, адмирал флота и маршал королевских военно-воздушных сил Великобритании. Чарльз является первым в очереди на британский престол.

Благотворительный фонд принца Уэльского является одним из крупнейших независимых фондов Великобритании. Он был основан Чарльзом в 1979 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, пожертвование, принц Чарльз, Усама бен Ладен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (305936)
2
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (125382)
3
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (122358)
4
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (91879)
5
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии (57076)
6
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (43540)
7
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (39639)
8
"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой (26260)
 
 
 
 