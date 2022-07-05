Продажи "АвтоВАЗа" в России упали на 80%

С начала года в РФ продано менее 7,5 тыс. отечественных машин Фото: ЕРА

По словам главы компании Максима Соколова, в июне производитель машин увеличил продажи по сравнению с прошлым месяцем на четверть – до 7484 автомобилей.

"Это плюс 24,5% к маю текущего года", – сказал Соколов.

В годовом исчислении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,5%), проинформировал глава концерна.

В начале июня "АвтоВАЗ" перезапустил выпуск модели Lada Granta в упрощенной версии, сообщает Аutonews.ru. Она стала самым дешевым автомобилем на российском рынке и могла конкурировать с подержанными моделями, говорится в сообщении.

При этом, по инсайдерской информации издания, у упрощенной модели отсутствуют антиблокировочная система торможения и подушки безопасности. В описании модели на сайте производителя об этом не сказано.