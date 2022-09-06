Продажи новых авто в России в августе упали на 62%

Всего в январе – августе текущего года в РФ продано 410,5 тыс. новых автомобилей, что на 60,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Пик падения пришелся на май, когда рынок упал на 83,5%. В августе почти все компании, попавшие в список, продемонстрировали падение продаж, сообщила АЕБ.

Среди лидеров продаж в России остаются автомобили "АвтоВАЗа": почти половина проданных машин в августе пришлась на Lada. На втором месте – южнокорейская Kia, тройку лидеров замыкает китайская компания Haval.

По заявлению российского автоэксперта Игоря Моржаретто, запасов иностранных автомобилей в России хватит на три – шесть месяцев, они подходят к концу. Позиции других производителей активно замещает Китай.

С марта многие сборочные предприятия иностранных компаний в России приостановили работу, зарубежные автомобили практически не поставляются.