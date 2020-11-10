Прокуратура Азербайджана открыла уголовное дело из-за сбитого российского вертолета

Генеральная прокуратура Азербайджана расследует крушение российского вертолета Ми-24 по статье "халатность, приведшая к гибели людей".

Генеральная прокуратура Азербайджана открыла уголовное дело по факту крушения российского вертолета Ми-24 на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Крушение вертолета расследуют по статье "халатность, приведшая к гибели людей".

"Прокуратура при участии военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих воинской части, где был произведен пуск ракеты, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия", – сказано в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности виновных и привлечения их к ответственности.

9 ноября вблизи границы Армении и Азербайджана разбился российский вертолет. Он упал возле села Ерасх в Араратской области Армении. Известно о двух погибших и одном раненом. В министерстве обороны РФ заявили, что упавший российский вертолет был сбит.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит азербайджанскими военными по ошибке. Ведомство принесло свои извинения и заявило о готовности выплатить компенсацию.