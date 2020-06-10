Прокуратура Швеции заявила о раскрытии убийства премьера Пальме, которое произошло в 1986 году

Убийцей премьер-министра Швеции Улофа Пальме признан бывший сотрудник страховой компании Стиг Энгстрем. Он уже умер, поэтому дело о преступлении 34-летней давности будет закрыто, сообщили в прокуратуре королевства.

28 февраля 1986 года. Пятна крови на асфальте на улице Свеавеген в Стокгольме, где был убит Пальме и ранена его жена Фото: ЕРА

Следствие установило, кто убил премьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1986 году. Об этом на пресс-конференции 10 июня заявил главный прокурор страны Кристер Петерссон, сообщила пресс-служба прокуратуры.

По словам Петерссона, действовал убийца-одиночка Стиг Энгстрем. Он был известен следствию как очевидец, находившийся рядом с местом преступления. Однако анализ свидетельских показаний и другие собранные доказательства позволяют считать, что именно этот человек стрелял в главу правительства, сказал прокурор. Сам Энгстрем несколько раз менял свидетельские показания.

Он посетовал, что правоохранители не смогли найти преступника по горячим следам. Поскольку Энгстрем мертв, дело подлежит закрытию, констатировал Петерссон.

Глава департамента расследования Ханс Меландер сравнил важность дела с убийством президента Джона Кеннеди в США. По его словам, с 1986 года было опрошено более 10 тыс. свидетелей, многие по несколько раз. 134 человека добровольно признались в убийстве Пальме, добавил он.

SVT уточняет, что Энгстрем работал страховым агентом, исповедовал правые политические взгляды. В 2000 году он покончил жизнь самоубийством.

28 февраля 1986 года премьер Швеции социал-демократ Улоф Пальме и его жена Лисбет без охраны возвращались домой с киносеанса. На одной из центральных улиц Стокгольма к ним подбежал мужчина и дважды выстрелил из пистолета, после чего скрылся. Политик умер на месте, его супруга выжила. Орудие убийства найдено не было.

Основным подозреваемым был Кристер Петтерссон, его приговорили в 1989 году к пожизненному лишению свободы, но позднее оправдали за недоказанностью вины.