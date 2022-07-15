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"Просим не молчать". Украинцы выступили против участия россиян в Европейском радиологическом конгрессе

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Украинцы протестовали против участия россиян в конгрессе
Украинцы протестовали против участия россиян в конгрессе
Фото: Національний інститут раку / Facebook

14 июля на проходившем в Вене Европейском радиологическом конгрессе украинская делегация устроила бойкот мероприятия в ходе выступления на нем представителя России. Об этом проинформировал 14 июля в Fаcebook Национальный институт рака.

"Наши украинские радиологи принимали участие в Европейском радиологическом конгрессе (ECR) в Вене. Еще до начала форума мы были разъярены, что российских спикеров вообще допустили к активному участию в нем. После удара по Виннице делегация Национального института вышла бойкотировать выступление российского спикера страны-террориста, потому что так совсем нельзя", – говорится в сообщении.

В нем указано, что в акции участвовали заведующая отделением лучевой диагностики с рентгеновскими кабинетами HIP Оксана Гаврилюк, врач-рентгенолог Ольга Ращупкина, врач-рентгенолог Ангелина Миронова с коллегами.

В украинском институте призвали мировое сообщество радиологов и врачей не молчать.

"Не молчите вместе с нами. Каждый день Россия пытается уничтожить наш народ. Мы должны остановить убийства. Мы должны лишить их права на голос. Просим всех не молчать", – заявили украинские медики.

На видео зафиксировано, как украинцы вышли к трибуне форума с плакатами, на которых были написаны антивоенные лозунги, в том числе "Россия убивает наших детей прямо сейчас".

https://www.facebook.com/UkrNCI/videos/1035607497128263/

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили по меньшей мере 352 ребенка, ранения получили 657 детей, сообщил 15 июля Офис генерального прокурора Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Вена, бойкот, вторжение, акции, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, медики, Национальный институт рака
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