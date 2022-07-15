"Просим не молчать". Украинцы выступили против участия россиян в Европейском радиологическом конгрессе

"Наши украинские радиологи принимали участие в Европейском радиологическом конгрессе (ECR) в Вене. Еще до начала форума мы были разъярены, что российских спикеров вообще допустили к активному участию в нем. После удара по Виннице делегация Национального института вышла бойкотировать выступление российского спикера страны-террориста, потому что так совсем нельзя", – говорится в сообщении.

В нем указано, что в акции участвовали заведующая отделением лучевой диагностики с рентгеновскими кабинетами HIP Оксана Гаврилюк, врач-рентгенолог Ольга Ращупкина, врач-рентгенолог Ангелина Миронова с коллегами.

В украинском институте призвали мировое сообщество радиологов и врачей не молчать.

"Не молчите вместе с нами. Каждый день Россия пытается уничтожить наш народ. Мы должны остановить убийства. Мы должны лишить их права на голос. Просим всех не молчать", – заявили украинские медики.

На видео зафиксировано, как украинцы вышли к трибуне форума с плакатами, на которых были написаны антивоенные лозунги, в том числе "Россия убивает наших детей прямо сейчас".