Псаки уходит с поста спикера Белого дома. Стало известно, кто ее заменит

"Я просто не могу дождаться, когда увижу, как она сияет на подиуме", – сказала Псаки, представляя Жан-Пьер Фото: EPA

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома", – приводит пресс-служба слова президента.

Байден подчеркнул, что Жан-Пьер "обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой трудной работы". Президент уверен, что она "будет сильным голосом, говорящим от моего имени и от этой администрации".

В заявлении отмечается, что Псаки покинет Белый дом 13 мая.

"Я хочу сказать спасибо Джен за то, что она так высоко подняла планку, прямо и искренне общалась с американским народом и при этом сохраняла чувство юмора", – добавил Байден.

Жан-Пьер станет первой темнокожей и первой открытой представительницей ЛГБТ на этом посту, отмечает CNN.

Как пишет CNN, Жан-Пьер "знакома со своей новой ролью" – она регулярно присутствует на ежедневных брифингах Псаки, и случалось, что заменяла ее.

"Я просто не могу дождаться, когда увижу, как она сияет на подиуме. Поздравляю, и не могу дождаться, когда вы привнесете свой собственный стиль и блеск в эту работу", – сказала Псаки, представляя Жан-Пьер как свою преемницу журналистам в Белом доме.

Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, Карин Жан-Пьер в настоящее время является первым заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента.

Она работала с Байденом еще во время, когда он был вице-президентом, потом в его предвыборной кампании, и наконец занимала руководящие должности в сфере связи и политики в его администрации.

Жан-Пьер была региональным политическим директором юго-восточного региона в предвыборной кампании президента Обамы в 2008 году, участвовала в предвыборной кампании по переизбранию Обамы в 2012 году, работала региональным политическим директором Управления по политическим вопросам Белого дома при администрации Обамы-Байдена.

До того работала в Центре общественной и корпоративной этики, была заместителем начальника штаба и директором по законодательным и бюджетным вопросам двух депутатов горсовета Нью-Йорка. Работала политическим аналитиком на MSNBC и NBC и главным специалистом по связям с общественностью MoveOn.org, политической некоммерческой организации.

Ей 44 года. В семью Жан-Пьер входят ее партнерша, национальная корреспондентка CNN Сюзанна Мальво, и их дочь.