Псаки уходит с поста спикера Белого дома. Стало известно, кто ее заменит

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер будет следующим пресс-секретарем Белого дома", – приводит пресс-служба слова президента.
Байден подчеркнул, что Жан-Пьер "обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой трудной работы". Президент уверен, что она "будет сильным голосом, говорящим от моего имени и от этой администрации".
В заявлении отмечается, что Псаки покинет Белый дом 13 мая.
"Я хочу сказать спасибо Джен за то, что она так высоко подняла планку, прямо и искренне общалась с американским народом и при этом сохраняла чувство юмора", – добавил Байден.
Жан-Пьер станет первой темнокожей и первой открытой представительницей ЛГБТ на этом посту, отмечает CNN.
Как пишет CNN, Жан-Пьер "знакома со своей новой ролью" – она регулярно присутствует на ежедневных брифингах Псаки, и случалось, что заменяла ее.
"Я просто не могу дождаться, когда увижу, как она сияет на подиуме. Поздравляю, и не могу дождаться, когда вы привнесете свой собственный стиль и блеск в эту работу", – сказала Псаки, представляя Жан-Пьер как свою преемницу журналистам в Белом доме.
Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, Карин Жан-Пьер в настоящее время является первым заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента.
Она работала с Байденом еще во время, когда он был вице-президентом, потом в его предвыборной кампании, и наконец занимала руководящие должности в сфере связи и политики в его администрации.
Жан-Пьер была региональным политическим директором юго-восточного региона в предвыборной кампании президента Обамы в 2008 году, участвовала в предвыборной кампании по переизбранию Обамы в 2012 году, работала региональным политическим директором Управления по политическим вопросам Белого дома при администрации Обамы-Байдена.
До того работала в Центре общественной и корпоративной этики, была заместителем начальника штаба и директором по законодательным и бюджетным вопросам двух депутатов горсовета Нью-Йорка. Работала политическим аналитиком на MSNBC и NBC и главным специалистом по связям с общественностью MoveOn.org, политической некоммерческой организации.
Ей 44 года. В семью Жан-Пьер входят ее партнерша, национальная корреспондентка CNN Сюзанна Мальво, и их дочь.
Джен Псаки с 2011-го по 2013 год занимала должность пресс-секретаря тогдашнего президента США Барака Обамы.
С 2013-го по 2015 год была официальным представителем Госдепартамента США. В 2015 году она стала директором по коммуникациям в Белом доме и занимала эту должность до конца президентского срока Барака Обамы в 2017 году.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах Псаки ушла из Белого дома. Затем она работала политическим комментатором на канале CNN.
В ноябре 2020 года присоединилась к команде Байдена, который стал победителем президентских выборов в США. Она заявляла, что не собирается присоединяться к администрации Байдена, а просто помогает "старым друзьям и коллегам" в переходный период, писало издание Politico.
Однако 29 ноября Байден, представляя будущую команду по коммуникациям президентской администрации в США, сообщил, что пресс-секретарем Белого дома снова станет Псаки. При этом она тогда заявлял, что будет работать в этой должности "скорее месяцы, чем годы" и видит свою роль в подготовке своего преемника.
Весной 2021 года Псаки предупреждала, что собирается покинуть пост пресс-секретаря Белого дома примерно через год.
По данным CNN, на ее место рассматривались кандидатуры нескольких кандидатов, включая спикера Пентагона Джона Кирби.