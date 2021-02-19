"Пусть не трогает Навального. Так лучше будет". ВГТРК по ошибке выложила инструктаж Скабеевой перед программой "60 минут"

В частности, в эпизоде перед началом шоу Скабеева указывает эксперту Гордею Белову, которого, по словам Рыковцевой, считают проукраинским, не комментировать тему оппозиционера Алексея Навального. "Пусть не трогает Навального. Так лучше будет", – проинструктировала она.

А в рекламной паузе Скабеева делает выговор своему супругу, который опросил "неподходящих" экспертов": "Я же просила Гордея и [Дмитрия] Галкина не комментировать Навального! На Навального у нас другая плеяда экспертов, эти у нас позваны "на Украину". Мы же договаривались! Я понимаю, что ты занят, не ходишь на летучки, но давай исполнять какие-то договоренности!" – заявила ведущая.