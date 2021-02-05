В России проверят траты на шоу пропагандистов Соловьева и Скабеевой

Счетная палата России в своих контрольных мероприятиях на 2021 год запланировала проверить эффективность трат на "Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию", в состав которой входит телеканал "Россия 1". На этом канале показывают пропагандистские шоу телеведущих Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и ее супруга Евгения Попова.

Соловьев работает на "Россия 1" с 2010 года Скриншот: Россия 1 / YouTube

Счетная палата России намерена проверить "Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), в состав которой входит телеканал "Россия 1". Это следует из перечня контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год, документ опубликован на сайте организации.

Счетная палата проверит в том числе "Российскую газету" и Общественное телевидение России. Аудиторы будут изучать траты на Роспечать и использование телецентра "Останкино".

В документе соответствующий раздел обозначен пунктом 3.2 "Массовые коммуникации". Речь о СМИ идет в подпункте "Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года".

На телеканале "Россия" выходят политические ток-шоу с участием пропагандистов Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и ее супруга Евгения Попова.

Соловьев с 2010 года работает на государственном канале "Россия 1". Он ведет программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Скабеева и Попов на этом же канале ведут свою программу "60 минут". По рейтингу российского издания The Insider Соловьев, Скабеева и Попов являются самыми известными пропагандистами Кремля и получают высокие зарплаты. Годовой доход Соловьева, по версии издания, составил 52,6 млн руб., или 19,3 млн грн, Попова – 12,9 млн руб., или 4,7 млн грн, а Скабеевой – 12,8 млн руб., или 4,68 млн грн.

По оценке Госдепартамента США, Россия ежегодно тратит $1,4 млрд на пропаганду.