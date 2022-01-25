Путин эксплуатирует конспирологию, находящую отклик у примитивных сердец, которых в РФ 99% – Невзоров

Речь об этом зашла после вопроса, в чем, по его мнению, "феномен Путина, который уже 22 года находится на вершине власти".

"Inter caecos luscus rex. Среди слепых одноглазый – царь. Не думаю, что он политик и мастер как внешне-, так и внутриполитических игр. Он абсолютно одержим своей конспирологической мечтой. Наверняка у него, помимо этого, есть что-то еще и земное. Но мы видим: он эксплуатирует успешно в основном конспирологию, которая находит живейший отклик в сердцах самых примитивных. А этих сердец – 99% в стране", – сказал Невзоров.

Публицист считает, что это связано с тем, что "страна воспитана на очень своеобразной культуре".

"Он удивительно унисонно совпал с настроениями масс. Но у масс они темные и неосознанные, а у него они проявленные чекистские и очень конкретные. Он, что называется, попал в этот нерв, но этот нерв отмирает. Попадание острого или иного инородного предмета в нерв обычно вызывает либо невротомию – и часть тела, которая руководится этим нервом, теряет чувствительность и подвижность, – либо начинается отмирание нерва, либо он уходит в сторону от основной ветки", – объяснил Невзоров.

По его словам, Путин не является "баловнем судьбы", "он просто именно в эту минуту оказался востребованным".

"Я вижу [у Путина] и плохую тактику, и плохую стратегию, и понимаю, что следствием конспирологии, следствием того, что человек руководствуется, увы, абсолютно ложными идеями, ничего другого и не может быть. Я вижу человека, который усиленно играет в одну из самых вредных и опасных игр – в религиозность. Причем это не только формальная религиозность со свечками или с попами, это попытка подвести под свои действия некие мистические, иррациональные оправдания, основанные на мессианском бреде и на конспирологических представлениях о роли одной страны в истории всего человечества – бреде, ни на чем вообще не основанном", – заявил Невзоров.