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Караулов: Путин поднял на 7% цены на самую дешевую водку. А народу как жить? Это национальный напиток

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Караулов: С чего вдруг, если у нас денег, как у дурака махорки, люди должны платить на 7% больше за водку?
Караулов: С чего вдруг, если у нас денег, как у дурака махорки, люди должны платить на 7% больше за водку?
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com (архив)

Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в ходе разговора о вероятности вторжения России в Украину обратил внимание на тот факт, что в России на 7% подняли стоимость самой дешевой водки.

"Мы [Украину] захватим, допустим. А чего дальше с ней делать? Что делать с Украиной? [...] Стоп, если у нас есть деньги на Украину или Казахстан, тогда кто мне объяснит, почему Владимир Путин в ноябре, ближе к Новому году, поднял на 7% цены на самую дешевую водку в Российской Федерации? С чего вдруг, если у нас денег, как у дурака махорки, люди должны платить на 7% больше за водку? Чтобы не обидно было тем, кто коньяк пьет, и самый дешевый коньяк. Недорогая водка – на 7%. Те идиоты, которые могут за 6 или 7 тыс. покупать бутылку "Онегина" – водку русскую за $100, – их не жалко. А народу как жить? Это национальный напиток. Хренак! – на 7%. А бензин – еще 10%", – заявил он. 

По словам Караулова, цены в РФ выросли также на лекарства и продукты. Как пишет "Интерфакс", с 1 января минимальная розничная цена на водку в России увеличилась на 5,7% (до 243 руб. за 0,5 л), хотя изначально Минфин предлагал повысить ее на 3,5%. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на октябрь 2021 года, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. По информации министра обороны Украины Алексея Резникова на 25 января, вооруженные силы РФ не сформировали ударную группировку для возможного вторжения в Украину.

Вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о "террористической угрозе" в связи с протестами в стране и попросил помощи у стран ОДКБ, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

После этого, по данным СМИ, в Кремле потребовали, чтобы правительство Казахстана официально признало аннексию украинского Крыма, вернуло русскому языку статус второго государственного, разрешило размещение военных баз РФ на территории страны и предоставило автономию для российского населения республики.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан "миротворческие силы". Вскоре они "приступили к выполнению задач" в этой стране. Силы ОДКБ в Казахстане возглавил Сердюков, руководивший оккупацией Крыма. 13 января минобороны России сообщило, что военные из стран ОДКБ начинают покидать Казахстан, 19 января – объявило о завершении вывода войск ОДКБ из Казахстана. 

Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.

В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете". В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), на "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", он вел программы "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.

Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад". Сейчас развивает свой YouTube-канал. 

Предыдущее интервью Караулова Гордону вышло в январе 2021 года и набрало 10,4 млн просмотров в YouTube. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Казахстан, водка, цены, Андрей Караулов
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