Караулов: Путин поднял на 7% цены на самую дешевую водку. А народу как жить? Это национальный напиток

Караулов: С чего вдруг, если у нас денег, как у дурака махорки, люди должны платить на 7% больше за водку? Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com (архив)

"Мы [Украину] захватим, допустим. А чего дальше с ней делать? Что делать с Украиной? [...] Стоп, если у нас есть деньги на Украину или Казахстан, тогда кто мне объяснит, почему Владимир Путин в ноябре, ближе к Новому году, поднял на 7% цены на самую дешевую водку в Российской Федерации? С чего вдруг, если у нас денег, как у дурака махорки, люди должны платить на 7% больше за водку? Чтобы не обидно было тем, кто коньяк пьет, и самый дешевый коньяк. Недорогая водка – на 7%. Те идиоты, которые могут за 6 или 7 тыс. покупать бутылку "Онегина" – водку русскую за $100, – их не жалко. А народу как жить? Это национальный напиток. Хренак! – на 7%. А бензин – еще 10%", – заявил он.

По словам Караулова, цены в РФ выросли также на лекарства и продукты. Как пишет "Интерфакс", с 1 января минимальная розничная цена на водку в России увеличилась на 5,7% (до 243 руб. за 0,5 л), хотя изначально Минфин предлагал повысить ее на 3,5%.