Путин: Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтяной иглы".

Путин: Мы меньше занимаем на внешних рынках, но регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которую в YouTube транслирует телеканал НТВ, заявил, что называть Россию бензоколонкой – безосновательно, так как 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов.

"У нас государственный долг – он и так был минимальный, $70 млрд, если в долларовом эквиваленте. Он снизился на $10 млрд. Мы меньше занимаем на внешних рынках, но регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства. Международные резервы подросли. В начале года были $554,4 млрд, сейчас, на 4 декабря, это где-то уже $587,7 млрд. То же самое касается Фонда национального благосостояния. В рублевом эквиваленте было 7,7 трлн, сейчас – почти 13,5 трлн. Рост очень значительный", – утверждает Путин.

По его словам, Россия начинает слезать с "нефтяной иглы".

"Знаете, на что хотел бы обратить внимание? Что является, совершено очевидно, положительным элементом развития экономики? 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду", – сказал Путин.

В марте 2014 года тогдашний американский сенатор-республиканец Джон Маккейн произнес ставшую крылатой фразу: "Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной". Так сенатор прокомментировал введение Западом санкций в ответ на аннексию Крыма, которые, по его мнению, должны были серьезно подорвать экономику РФ, полностью зависимую от экспорта энергоресурсов.