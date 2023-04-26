Путин – "придурок", власть в РФ – "в лапах мудил". Люди будут "резать друг друга на улицах Москвы". В сети появилась запись разговора, приписываемого российскому миллиардеру Троценко

Запись продолжительностью около 40 мин. и сейчас доступна в YouTube на канале Oleg Obv 23 с 49 подписчиками, обнародована она девять дней назад, 17 апреля. Собеседник Троценко указан в аннотации к видео как "друг". Издание делает вывод, что, судя по по разговору, им может быть бизнесмен Николай Матушевский.

"Настоящее время" обратилось за комментариями к обоим вероятным участникам этого разговора. И Матушевский, и Троценко заявили, что такой беседы никогда не было, а Матушевский добавил, что диалог, вероятно, сгенерирован искусственным интеллектом. Издание подчеркивает, что подлинность записи не подтверждена и определить, принадлежат ли голоса на аудио Матушевскому и Троценко, может только экспертиза.

Диалог между, предположительно, Троценко и Матушевским произошел в начале января 2023 года. В первой части беседы двое мужчин, которые называют друг друга "Коля" и "Рома", обсуждают отдых на Бали (Индонезия).

"Коля" (предположительно, Матушевский) рассказывает "Роме", что на острове много инвесторов и возможностей.

"Мне в последнее время прям тяжело было в России, я понимал – что-то не то, нефиг там делать", – жалуется "Коля".

Человек с именем "Рома", голос которого приписывается Троценко, соглашается. После Коля подробно рассказывает о своем новом проекте.

"Это правильно, не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет", – реагирует "Рома" и замечает, что в Индонезии "за 10 лет все вырастет в 10 раз, а в России – упадет в два раза".

Затем собеседники обсуждают переезд из России, детей, инфраструктуру на Бали и личные дела, потом разговор переходит к обсуждению войны и ситуации в РФ.

Фрагмент, связанный с войной в Украине, вырезало из записи и обнародовало в Telegram Brief.

"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, исповедующих какие-то странные композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом", – заявляет "Рома", добавив, что "на улицах Москвы люди будут убивать друг друга".

Он считает, что перспектив у РФ уже нет.

"Никакой же концепции "далее" нет. Они умрут в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", – говорит "Рома".

Коля рассказывает, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, "начиная с Ельцина [...] до последнего, когда этот придурок [президент РФ Владимир Путин] не на фоне елки, как всегда, а военных".

"Это плохой год, все враги, но мы всех победим". 20 лет нам все это в уши ссытся", – передает он краткое содержание новогодних обращений Путина.

Приятели сомневаются в перспективах развития России. При этом "Рома" подчеркивает, что он "патриот и родину любит".

"Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей? Потом эта простая [истина] дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут уехать, их дети призваны на войну... П...здец, короче", – заканчивает мысль "Рома".

Он говорит, что "2023 год – последний год" как шанс вырваться из РФ.

"Родину-то мы любим, просто есть люди, которые ее не любят, а мы ничего с ними сделать не можем", – замечает "Коля". "Рома" прогнозирует в ответ, что через 10–15 лет они оба будут нужны России. Но на данный момент, приходят к выводу собеседники, "Коле" нужно сделать новое гражданство, вывести деньги из РФ и вывезти за границу родственников.

"[Гражданство] – это будет твоя лучшая инвестиция. Прям сейчас ищи юристов. [...] В России все рушится, бл.... Тебе дан судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай", – советует "Рома" и рассказывает, что ему самому предлагали получить гражданство Кипра, однако он отказался, и сейчас это уже "ни за какие деньги не сделать".