Веллер: Путин много лет отстраивал систему своей безопасности: пояса телохранителей, создание сдержек и противовесов, когда с одной стороны Пригожин, с другой – Кадыров, с третьей – армейское руководство

Учитывая отсутствие заинтересованности в войне даже среди окружения Путина, Веллер допускает, что информация из секретных документов Пентагона о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в марте 2022 года обсуждали возможность саботажа его указаний и военных планов, может быть достоверной.
"Да. Это, безусловно, правдоподобно. Потому что ни в чьих интересах в российском руководстве эта война не ведется. Никто с нее ничего не получает. Первыми пострадали люди, которые разворовывали бюджет ФСБ и вооруженных сил России. Вдруг вскрылось, что они украли сумасшедшие миллиарды. Им эта война была не нужна", – полагает писатель.
Он добавил, что "всему российскому олигархату" эта война также "категорически не нужна".
"Мало того, что их не пускают за границу, так у них все, что может отобрать Кремль, в любой момент он может отобрать. На фига же им такая война?" – пояснил Веллер.
Простым россиянам, по его мнению, тоже нет пользы от российского вторжения в Украину.
"Народ от этого несет только тягости, только некоторое снижение жизненного уровня. Ну и в конце концов, уже многие десятки тысяч гробов. Уже речь идет, может быть, о 100, а может быть, о 200 тыс. убитых только с российской стороны, это очень много. О чем говорить? Это покойники, это молодые мужики. Так что ни в чьих интересах", – считает писатель.
При этом лидер страны-оккупанта смог так отформатировать систему власти в РФ, что у российских элит, кроме попыток саботажа, нет особых инструментов, чтобы повлиять на ситуацию, полагает Веллер.
"Но много лет Путин отстраивал систему безопасности. Это всем известно. Что я сейчас повторяю? Какую-то банальную истину. Эти пояса телохранителей, эта забота о создании сдержек и противовесов, когда с одной стороны [основатель ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией] Пригожин, который угрожает армии и губернаторам, с другой стороны – [глава Чечни Рамзан] Кадыров, который ведет себя как самостоятельная фигура, с третьей стороны – армейское и государственное руководство должны считаться с опасностью Пригожина и Кадырова. И что?" – высказался он.
При этом все вышеперечисленные политические фигуры вынуждены в случае проблем апеллировать к некоему центру, который "условно обозначается Путиным", поясняет схему устройства путинской системы власти Веллер.
"И вот Путин, у которого дрыгаются ноги, когда он сидит на переговорах, который руками вцепляется в стол, когда перед ним сидит уже похожий на свеклу, понимаете ли, несчастный Рамзан Кадыров: не знаю, что с ним сделали, – и читает полуторасантиметровыми буквами этот текст... Но система выстроена так, что брось туда котенка – и они будут бояться котенка. Так что я думаю, эта версия очень правдоподобна. Вот потому и стол шестиметровый, и фиг доберешься до личности", – заявил писатель.
Отвечая на вопрос Гордона, который поинтересовался, почему так получается, что война никому в России не нужна, но Россия воюет, он уточнил, что прежде всего это именно Путин.
"Понятно, что он принял решение. Поскольку он человек не государственного масштаба совершенно и поскольку он живет в виртуальной реальности, отделенный несколькими слоями посредников от реальной жизни, то для него это как бы вопрос жизни и смерти, он уже это затеял и так далее. То есть ситуация приняла какой-то дикий, безумный характер", – подытожил Веллер.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.