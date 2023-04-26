Веллер: Путин много лет отстраивал систему своей безопасности: пояса телохранителей, создание сдержек и противовесов, когда с одной стороны Пригожин, с другой – Кадыров, с третьей – армейское руководство

Бенефициар войны в Украине Путин за годы пребывания у власти в России выстроил для себя надежную систему безопасности, говорит Веллер Фото: EPA

Учитывая отсутствие заинтересованности в войне даже среди окружения Путина, Веллер допускает, что информация из секретных документов Пентагона о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в марте 2022 года обсуждали возможность саботажа его указаний и военных планов, может быть достоверной.

"Да. Это, безусловно, правдоподобно. Потому что ни в чьих интересах в российском руководстве эта война не ведется. Никто с нее ничего не получает. Первыми пострадали люди, которые разворовывали бюджет ФСБ и вооруженных сил России. Вдруг вскрылось, что они украли сумасшедшие миллиарды. Им эта война была не нужна", – полагает писатель.

Он добавил, что "всему российскому олигархату" эта война также "категорически не нужна".

"Мало того, что их не пускают за границу, так у них все, что может отобрать Кремль, в любой момент он может отобрать. На фига же им такая война?" – пояснил Веллер.

Простым россиянам, по его мнению, тоже нет пользы от российского вторжения в Украину.

"Народ от этого несет только тягости, только некоторое снижение жизненного уровня. Ну и в конце концов, уже многие десятки тысяч гробов. Уже речь идет, может быть, о 100, а может быть, о 200 тыс. убитых только с российской стороны, это очень много. О чем говорить? Это покойники, это молодые мужики. Так что ни в чьих интересах", – считает писатель.

При этом лидер страны-оккупанта смог так отформатировать систему власти в РФ, что у российских элит, кроме попыток саботажа, нет особых инструментов, чтобы повлиять на ситуацию, полагает Веллер.

"Но много лет Путин отстраивал систему безопасности. Это всем известно. Что я сейчас повторяю? Какую-то банальную истину. Эти пояса телохранителей, эта забота о создании сдержек и противовесов, когда с одной стороны [основатель ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией] Пригожин, который угрожает армии и губернаторам, с другой стороны – [глава Чечни Рамзан] Кадыров, который ведет себя как самостоятельная фигура, с третьей стороны – армейское и государственное руководство должны считаться с опасностью Пригожина и Кадырова. И что?" – высказался он.

При этом все вышеперечисленные политические фигуры вынуждены в случае проблем апеллировать к некоему центру, который "условно обозначается Путиным", поясняет схему устройства путинской системы власти Веллер.

"И вот Путин, у которого дрыгаются ноги, когда он сидит на переговорах, который руками вцепляется в стол, когда перед ним сидит уже похожий на свеклу, понимаете ли, несчастный Рамзан Кадыров: не знаю, что с ним сделали, – и читает полуторасантиметровыми буквами этот текст... Но система выстроена так, что брось туда котенка – и они будут бояться котенка. Так что я думаю, эта версия очень правдоподобна. Вот потому и стол шестиметровый, и фиг доберешься до личности", – заявил писатель.

Отвечая на вопрос Гордона, который поинтересовался, почему так получается, что война никому в России не нужна, но Россия воюет, он уточнил, что прежде всего это именно Путин.

"Понятно, что он принял решение. Поскольку он человек не государственного масштаба совершенно и поскольку он живет в виртуальной реальности, отделенный несколькими слоями посредников от реальной жизни, то для него это как бы вопрос жизни и смерти, он уже это затеял и так далее. То есть ситуация приняла какой-то дикий, безумный характер", – подытожил Веллер.

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