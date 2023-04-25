Евгений Киселев: Допустим, поест Путин грибков и скончается от апоплексического удара. В России сразу начнется борьба за власть – и будет не до остановки боевых действий

Киселев: Асфальтовый каток, который катится с горы, очень трудно остановить. Война, которая развязана против Украины, – вроде этого асфальтового катка Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я уверен, что если [президента страны-агрессора России Владимира] Путина завтра не станет: физически, или отставка, или что угодно [другое], – война тут же прекратится. У вас такое же ощущение или нет?" – спросил Гордон.

Киселев ответил, что хотя решение начать войну у многих в Кремле, в том числе у "абсолютных путинских лоялистов" вызвало шок, остановить боевые действия может быть не очень просто.

"Асфальтовый каток, который катится с горы, очень трудно остановить. Война, которая развязана против Украины, – это вроде этого асфальтового катка. Легко, может быть, было остановить этот каток в самом начале, когда он только тронулся с места. А когда он летит на полных парах... Там [в России] такое количество проблем, которые надо разруливать... Допустим, поест Путин грибков и скончается от апоплексического удара, как государь-император Павел Петрович в свое время. Сразу начинается борьба за власть, потому что нет очевидного преемника... И в этот момент может оказаться, что будет не до остановки боевых действий", – сказал ведущий.

Киселев объяснил, что формально преемником Путина является премьер-министр России Михаил Мишустин. Но журналист сомневается, что другие претенденты просто так согласятся отдать ему кресло.

"Исполняющий обязанности – да. Но дальше начинается страшная борьба за власть", – спрогнозировал Киселев.

Он предположил, что в этой ситуации любой преемник Путина не будет ощущать достаточной легитимности, чтобы "одномоментно развернуть политику в другом направлении".

"Вот вы вспомните 1953 год. Умирает [советский диктатор Иосиф] Сталин. Все понимали бессмысленность и жестокость сталинских репрессий, но вот амнистии политзаключенных, массовой реабилитации не последовало. Там были отдельные решения, там сразу заработала какая-то комиссия и даже несколько... Но вот тогда не свернули сталинисткие репрессивные практики одномоментно. Поэтому у меня есть определенные сомнения в том, что вот преемники Путина смогут и войну остановить вот так же. Прекратить огонь – может быть, а вот дальше..." – сказал Киселев.

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