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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Допустим, поест Путин грибков и скончается от апоплексического удара. В России сразу начнется борьба за власть – и будет не до остановки боевых действий

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Киселев: Асфальтовый каток, который катится с горы, очень трудно остановить. Война, которая развязана против Украины, вроде этого асфальтового катка
Киселев: Асфальтовый каток, который катится с горы, очень трудно остановить. Война, которая развязана против Украины, –  вроде этого асфальтового катка
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Даже смена власти в России не является стопроцентной гарантией, что война против Украины закончится одномоментно. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев.

"Я уверен, что если [президента страны-агрессора России Владимира] Путина завтра не станет: физически, или отставка, или что угодно [другое], – война тут же прекратится. У вас такое же ощущение или нет?" – спросил Гордон.  

Киселев ответил, что хотя решение начать войну у многих в Кремле, в том числе у "абсолютных путинских лоялистов" вызвало шок, остановить боевые действия может быть не очень просто. 

"Асфальтовый каток, который катится с горы, очень трудно остановить. Война, которая развязана против Украины, – это вроде этого асфальтового катка. Легко, может быть, было остановить этот каток в самом начале, когда он только тронулся с места. А когда он летит на полных парах... Там [в России] такое количество проблем, которые надо разруливать... Допустим, поест Путин грибков и скончается от апоплексического удара, как государь-император Павел Петрович в свое время. Сразу начинается борьба за власть, потому что нет очевидного преемника... И в этот момент может оказаться, что будет не до остановки  боевых действий", – сказал ведущий.

Киселев объяснил, что формально преемником Путина является премьер-министр России Михаил Мишустин. Но журналист сомневается, что другие претенденты просто так согласятся отдать ему кресло

"Исполняющий обязанности – да. Но дальше начинается страшная борьба за власть", – спрогнозировал Киселев

Он предположил, что в этой ситуации любой преемник Путина не будет ощущать достаточной легитимности, чтобы "одномоментно развернуть политику в другом направлении".

"Вот вы вспомните 1953 год. Умирает [советский диктатор Иосиф] Сталин. Все понимали бессмысленность и жестокость сталинских репрессий, но вот амнистии политзаключенных, массовой реабилитации не последовало. Там были отдельные решения, там сразу заработала какая-то комиссия и даже несколько... Но вот тогда не свернули сталинисткие репрессивные практики одномоментно. Поэтому у меня есть определенные сомнения в том, что вот преемники Путина смогут и войну остановить вот так же. Прекратить огонь  может быть, а вот дальше..." – сказал Киселев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были деоккупированы почти вся Харьковская область, почти вся Николаевская область и часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если с Путиным что-то случится, "войны не будет"

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Евгений Киселев, война России против Украины
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