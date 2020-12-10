Путин поддержал идею создать российский аналог ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что идея создания российского аналога Европейского суда по правам человека требует проработки.

Путин: В принципе, идея сама по себе правильная Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания российского аналога Европейского суда по правам человека. Об этом 10 декабря сообщает российский "Интерфакс".

Комментируя предложение члена Совета по правам человека при президенте Евгения Мысловского, Путин заявил, что "в принципе, идея сама по себе правильная".

При этом президент РФ добавил, что она требует проработки, так как ее реализация потребует и финансирования, и "определенных изменений".

Мысловский также предложил рассмотреть возможность создания института следственного судьи, который мог бы заниматься надзором за проведением следствия и дознания. Путин в ответ сказал, что такой институт уже существовал при императоре Александре II, однако "не прижился".

Европейский суд по правам человека – международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства – члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Рассматривает вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.

Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на Россию с 5 мая 1998 года.