Путин подтвердил, что в этом году в России не будут проводить акцию "Бессмертный полк"

Президент России Владимир Путин отметил, что врачи не рекомендуют проводить в этом году акцию "Бессмертный полк", а потому ее перенесут на следующий год.

Путин заявил, что сам хотел пройтись вместе с "Бессмертным полком" в этом году Фото: EPA

Президент России Владимир Путин подтвердил, что акцию "Бессмертный полк" перенесут на следующий год. Об этом он заявил во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи, видео опубликовало агентство ТАСС.

"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными, я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь, пройти вместе с людьми. Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому как бы нам ни хотелось, но придется перенести это мероприятие на следующий год. И мы сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво", – заявил он.

9 мая акция "Бессмертный полк" из-за эпидемии коронавируса проводилась онлайн. Россиянам предложили выложить в соцсетях или на сайте движения фотографии своих родственников – участников войны.

Офлайн акцию было решено провести 26 июля, однако издание "Ведомости" сообщило, что ее опять решили перенести – теперь на 2 сентября.

Инициаторы шествия заявили, что проводить ее в отрыве от Дня Победы в любом случае неправильно. Об этом "Эху Москвы" рассказал один из организаторов акции Сергей Лапенков.