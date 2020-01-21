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Путин предложил экс-генпрокурору РФ Чайке пост полпреда на Северном Кавказе

Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, которому президент Владимир Путин предложил стать полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе, заявил, у него уже есть практические направления будущей деятельности.

Чайка Путину: Только работа на результат
Чайка – Путину: Только работа на результат
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин сегодня встретился с Чайкой и с Игорем Красновым, чью кандидатуру предложил Государственной думе на пост нового генпрокурора РФ.

Чайка уверял Путина, что на новом посту не ослабит работу по вопросам борьбы с преступностью, в частности с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, и, в целом, в вопросе декриминализации общества.

"Практические направления деятельности у меня уже имеются, я уже продумал эти вещи. Думаю, что должно получиться, потому что другого результата не может быть. Только работа на результат, и результат должен быть позитивным", – сказал Чайка президенту.

15 января тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент. 16 января премьер-министром РФ Путин назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

Чайка занимал должность генпрокурора РФ с 2006 года.

44-летний Краснов в должности заместителя главы СК РФ курировал главное управление Следкома по расследованию особо важных дел и главное следственное управление.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кавказ, Юрий Чайка, отставка
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