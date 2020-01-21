Медведев в Instagram убрал подписку на правительство РФ

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев более восьми лет следил за новостями правительства РФ в Instagram. После ухода с должности премьера он отписался от аккаунта.

Медведев в Instagram с мая 2012 года Фото: damedvedev / Instagram

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев убрал в своем аккаунте в Instagram подписку на российское правительство. На это 21 января обратили внимание в "Открытые медиа".

На сайте проекта сказано, что подписка на официальный аккаунт правительства была единственной с 18 мая 2012 года, когда Медведев завел аккаунт в этой соцсети.

Архивный сервис Wayback Machine сохранил страницу Медведева в Instagram за 14 января, где еще указана одна подписка.

После ухода с должности главы правительства Медведев ничего в Instagram не размещал. Последний раз он постил 7 января, это было поздравление с Рождеством.

Российское правительство оставило Медведева среди подписчиков, всего их 31.

По состоянию на 21 января Instagram российского правительства сохранял подписку на аккаунт Медведева.

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром Путин назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.