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Путин решил, что Россия – "отдельная цивилизация"

Чтобы сохранить "российскую цивилизацию", необходимо развивать высокие технологии, считает президент РФ Владимир Путин.

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Путин обнаружил в России цивилизацию
Путин обнаружил в России цивилизацию
Фото: EPA

Россия – не просто страна, а "отдельная цивилизация". Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия – это не просто страна, а действительно отдельная цивилизация в широком смысле этого слова… Имею в виду, что это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", – добавил он.

Путин утверждает, что "искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование – все это и будет той базой, на которой будет развиваться Россия".

Телеканал отмечает, что интервью было записано восемь месяцев назад, 18 сентября 2019-го, но в эфир вышло впервые.

Теги: Россия, Владимир Путин, российская пропаганда
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