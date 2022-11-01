Ракета Falcon Heavy от SpaceX запустила военные спутники в первой миссии с 2019 года

Ракета, состоящая из трех модифицированных ускорителей первой ступени Falcon 9, соединенных вместе, стартовала сегодня с площадки в Космическом центре Кеннеди NASA. Она доставила несколько секретных грузов на геостационарную орбиту для космических сил США в рамках миссии под названием USSF-44.
USSF-44 — это четвертый запуск SpaceX Falcon Heavy в целом и первый с июня 2019 года. Такая низкая частота полетов резко отличается от данных ракеты Falcon 9, которая часто используется и в этом году летала в среднем более одного раза в неделю. Сегодняшний запуск Falcon Heavy состоялся на трех совершенно новых первых ступенях.
Из-за засекреченного характера полезной нагрузки USSF-44 точное количество и продолжительность включений двигателей второй ступени, необходимых для доставки их на орбиту, неизвестны.
SpaceX опубликовала в Twitter видео взлета ракеты.
Liftoff! pic.twitter.com/gcLtIWizoF— SpaceX (@SpaceX) November 1, 2022
Первый полет Falcon Heavy в феврале 2018 года ознаменовался запуском вишнево-красного Tesla Roadster генерального директора SpaceX Илона Маска в межпланетное пространство с манекеном, привязанным к сиденью водителя, в летном костюме SpaceX того же типа, который носили астронавты корабля Crew Dragon.
Falcon Heavy снова совершила полет в апреле 2019 года, когда запустил большой спутник Arabsat-6A, а затем еще раз в июне 2019 года для миссии под названием STP-2.