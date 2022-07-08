Разработчик игр Wargaming продал бизнес в России и Беларуси

Журналисты портала обратили внимание, что с 1 июля кипрская компания "Варгейминг груп лимитед" больше не владеет долями в "Гейм стрим".

Основным собственником (91,84%) "Гейм стрим" теперь является гражданин РФ Хатажаев Малик Атхамович, бывший гендиректор российской компании "Леста".

Одновременно глава "Леста" Хатажаев, который 12 лет занимал в российской студии Wargaming должность гендиректора, 15 июня ушел с нее. Однако 28 июня он получил в распоряжение от "Варгейминг груп лимитед" 100% "Леста".

Издание отмечет, что Wargaming успела продать свои доли до постановления Совета министров Беларуси, согласно которому акционеры из "недружественных стран" не имеют права продать свои доли в 190 компаниях, в том числе и "Гейм стрим". Постановление вступило в силу 1 июля 2022 года.

Таким образом, кипрский "недружественный акционер" Wargaming к началу июля успел выйти из обоих юрлиц – российского и белорусского. Основным владельцем обоих юрлиц стал российский топ-менеджер Wargaming.