Разработчик игр Wargaming продал бизнес в России и Беларуси

Журналисты портала обратили внимание, что с 1 июля кипрская компания "Варгейминг груп лимитед" больше не владеет долями в "Гейм стрим".
Основным собственником (91,84%) "Гейм стрим" теперь является гражданин РФ Хатажаев Малик Атхамович, бывший гендиректор российской компании "Леста".
Одновременно глава "Леста" Хатажаев, который 12 лет занимал в российской студии Wargaming должность гендиректора, 15 июня ушел с нее. Однако 28 июня он получил в распоряжение от "Варгейминг груп лимитед" 100% "Леста".
Издание отмечет, что Wargaming успела продать свои доли до постановления Совета министров Беларуси, согласно которому акционеры из "недружественных стран" не имеют права продать свои доли в 190 компаниях, в том числе и "Гейм стрим". Постановление вступило в силу 1 июля 2022 года.
Таким образом, кипрский "недружественный акционер" Wargaming к началу июля успел выйти из обоих юрлиц – российского и белорусского. Основным владельцем обоих юрлиц стал российский топ-менеджер Wargaming.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Помимо Wargaming свою работу в РФ прекратили или ограничили еще десятки других игровых студий. В частности, прекратили продажу своих игр в стране компании Bethesda Softworks, CD Projekt RED, Electronic Arts, GSC Game World, Rockstar Games, Ubisoft.