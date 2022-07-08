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Разработчик игр Wargaming продал бизнес в России и Беларуси

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Компания Wargaming разработала игры World of Tanks и World of Warships
Компания Wargaming разработала игры World of Tanks и World of Warships
Фото: EPA

Компания Wargaming, разработавшая игры World of Tanks и World of Warships, продала свои бизнесы в России и Беларуси. Речь о российской "Леста" и беларуской "Гейм стрим". Об этом сообщает Dev.by.

Журналисты портала обратили внимание, что с 1 июля кипрская компания "Варгейминг груп лимитед" больше не владеет долями в "Гейм стрим".

Основным собственником (91,84%) "Гейм стрим" теперь является гражданин РФ Хатажаев Малик Атхамович, бывший гендиректор российской компании "Леста".

Одновременно глава "Леста" Хатажаев, который 12 лет занимал в российской студии Wargaming должность гендиректора, 15 июня ушел с нее. Однако 28 июня он получил в распоряжение от "Варгейминг груп лимитед" 100% "Леста".

Издание отмечет, что Wargaming успела продать свои доли до постановления Совета министров Беларуси, согласно которому акционеры из "недружественных стран" не имеют права продать свои доли в 190 компаниях, в том числе и "Гейм стрим". Постановление вступило в силу 1 июля 2022 года.

Таким образом, кипрский "недружественный акционер" Wargaming к началу июля успел выйти из обоих юрлиц – российского и белорусского. Основным владельцем обоих юрлиц стал российский топ-менеджер Wargaming.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Помимо Wargaming свою работу в РФ прекратили или ограничили еще десятки других игровых студий. В частности, прекратили продажу своих игр в стране компании Bethesda Softworks, CD Projekt RED, Electronic Arts, GSC Game World, Rockstar Games, Ubisoft.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, онлайн-игры, компьютерные игры
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