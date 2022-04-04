Белорусский разработчик игр Wargaming уходит из России и Беларуси

"С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", – отметили в компании.

Разработчик рассказал, что в течение переходного периода его продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем.

Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске.

"Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, затронутым изменением. Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры", – говорится в сообщении.

Wargaming – издатель и разработчик компьютерных игр преимущественно free-to-play ММО-жанра и околоигровых сервисов для разных платформ. Самая известная игра компании – World of Tanks.