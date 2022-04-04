Белорусский разработчик игр Wargaming уходит из России и Беларуси

"С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", – отметили в компании.
Разработчик рассказал, что в течение переходного периода его продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем.
Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске.
"Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, затронутым изменением. Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры", – говорится в сообщении.
Wargaming – издатель и разработчик компьютерных игр преимущественно free-to-play ММО-жанра и околоигровых сервисов для разных платформ. Самая известная игра компании – World of Tanks.
С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 500 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть супермаркетов Auchan и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.