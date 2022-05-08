Разведка Великобритании рассказала об ошибках и неудачах российских оккупантов в войне против Украины

Об этом 8 мая в Twitter сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Отмечается, что российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, "не получают жизненно важного опыта руководства".
"Однако неясно, привело ли присутствие этих командиров на поле боя к уточнению или изменению оперативной концепции. Ошибочные допущения при планировании и неудачи в обеспечении устойчивого развития продолжают подрывать прогресс России", – говорится в сообщении.
В то же время дислокация командиров на передовую подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в войне против Украины.
"Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя. Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых", – подчеркнули в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 8, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/dGuAeC1DIh
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения (с 24 февраля) ВСУ в начале апреля освободили от оккупантов северные регионы Украины. В то же время российские военные временно захватили части территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областей.
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По мнению британской разведки, сопротивление украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе срывает планы РФ на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в ходе разговора 5 мая, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
По данным Генштаба ВСУ на 8 мая, потери личного состава российских оккупантов достигли около 25,5 тыс. военных.