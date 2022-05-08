Разведка Великобритании рассказала об ошибках и неудачах российских оккупантов в войне против Украины

Ошибочные допущения при планировании продолжают подрывать прогресс России в войне против Украины, отметили в британской разведке Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 8 мая в Twitter сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, "не получают жизненно важного опыта руководства".

"Однако неясно, привело ли присутствие этих командиров на поле боя к уточнению или изменению оперативной концепции. Ошибочные допущения при планировании и неудачи в обеспечении устойчивого развития продолжают подрывать прогресс России", – говорится в сообщении.

В то же время дислокация командиров на передовую подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в войне против Украины.

"Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя. Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых", – подчеркнули в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/dGuAeC1DIh — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)