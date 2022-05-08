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Разведка Великобритании рассказала об ошибках и неудачах российских оккупантов в войне против Украины

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Ошибочные допущения при планировании продолжают подрывать прогресс России в войне против Украины, отметили в британской разведке
Ошибочные допущения при планировании продолжают подрывать прогресс России в войне против Украины, отметили в британской разведке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Трудности в управлении, а также неэффективность действий российских оккупантов на передовой заставили командиров ВС РФ приехать в Украину на поле боя, они, вероятно, взяли на себя личное руководство операциями.

Об этом 8 мая в Twitter сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, "не получают жизненно важного опыта руководства".

"Однако неясно, привело ли присутствие этих командиров на поле боя к уточнению или изменению оперативной концепции. Ошибочные допущения при планировании и неудачи в обеспечении устойчивого развития продолжают подрывать прогресс России", – говорится в сообщении.

В то же время дислокация командиров на передовую подвергла их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров в войне против Украины.

"Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя. Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых", – подчеркнули в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения (с 24 февраля) ВСУ в начале апреля освободили от оккупантов северные регионы Украины. В то же время российские военные временно захватили части территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областей.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По мнению британской разведки, сопротивление украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе срывает планы РФ на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в ходе разговора 5 мая, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ на 8 мая, потери личного состава российских оккупантов достигли около 25,5 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, вторжение, наступление, война России против Украины, российские военные, потери России, российские оккупанты
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