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Рестораны в Испании могут обязать отдавать клиентам несъеденные блюда

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Рестораны и магазины Испании будут штрафовать за выбрасывание еды
Рестораны и магазины Испании будут штрафовать за выбрасывание еды
Фото: pixabay.com

Бары и рестораны в Испании могут обязать предлагать клиентам забрать домой несъеденную еду. Такие требования содержатся в законопроекте, направленном на сокращение пищевых отходов.

Об этом сообщили на сайте премьер-министра Испании 7 июня.

Документ обязывает предприятия, оказывающие услуги в сфере питания, разработать "план приоритетности" для сокращения выбрасываемых продуктов.

Магазины, в частности, должны снижать цены на продукты по мере приближения срока рекомендуемого их потребления, сообщает испанская газета El Pais. Также продукты рекомендуют передавать организациям, которые помогают нуждающимся, или отдавать на переработку в корма для животных. Если продукты уже испорчены, их советуют передавать на переработку в компост или топливо.

За несоблюдение правил предлагается установить штрафы в размере от €2 тыс. до €60 тыс.

Если документ одобрит парламент, он вступит в силу 1 января 2023 года.

Контекст:

Согласно данным министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании, каждый житель этой страны в среднем выбрасывает в год 31 кг еды.

В ЕС похожее законодательство, направленное на снижение количества пищевых отходов, действует также во Франции и Италии.

Теги: Испания, штраф, отходы, ресторан, законодательство, Европа, супермаркет
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