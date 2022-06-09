Рестораны в Испании могут обязать отдавать клиентам несъеденные блюда

Рестораны и магазины Испании будут штрафовать за выбрасывание еды Фото: pixabay.com

Об этом сообщили на сайте премьер-министра Испании 7 июня.

Документ обязывает предприятия, оказывающие услуги в сфере питания, разработать "план приоритетности" для сокращения выбрасываемых продуктов.

Магазины, в частности, должны снижать цены на продукты по мере приближения срока рекомендуемого их потребления, сообщает испанская газета El Pais. Также продукты рекомендуют передавать организациям, которые помогают нуждающимся, или отдавать на переработку в корма для животных. Если продукты уже испорчены, их советуют передавать на переработку в компост или топливо.

За несоблюдение правил предлагается установить штрафы в размере от €2 тыс. до €60 тыс.

Если документ одобрит парламент, он вступит в силу 1 января 2023 года.