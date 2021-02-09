Reuters сообщил о планах Кремля раздать россиянам 0,5% ВВП для погашения недовольства в стране. В Кремле опровергли

По словам источников Reuters, пакет социальных выплат приблизительно в $7 млрд предназначен для того, "чтобы люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь".

На фоне массовых протестов и в преддверии выборов в Государственную думу в сентябре 2021 года, власти России рассматривают новый пакет социальных выплат россиянам, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

По данным агентства, Кремль таким образом хочет снизить недовольство россиян падением уровня жизни – российская экономика в прошлом году пережила самый резкий спад за последние 11 лет. Сообщается, что президент РФ Владимир Путин может анонсировать выплаты во время своего ежегодного послания к парламенту в ближайшие недели.

По информации одного из источников, общая сумма выплат может составить примерно 500 млрд руб. ($6,7 млрд). Другой источник сообщает, что эта сумма будет на уровне 0,5% ВВП, что составляет около 580 млрд руб. ($7,8 млрд).

По словам источников, пакет предназначен для того, "чтобы люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь". Как именно могут быть распределены деньги, не уточняется, но в прошлом такие программы были нацелены на малообеспеченные семьи с маленькими детьми, пособия для рожениц, повышение выплат многодетным семьям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, пишет "Интерфакс".

"Нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время", – сказал Песков, уточнив, что данные как об объемах финансирования, так и о самом намерении не соответствуют действительности. "И то и другое, собственно, является неправдой, по-русски говоря", – сказал он.

Спикер отметил, что правительство РФ постоянно выделяет дополнительные средства "на врачей, на детей и так далее" и будет продолжать точечную поддержку слоев населения, которые нуждаются в помощи, но "каких-то пакетов в 500 млрд", по его словам, заготовлено не было.