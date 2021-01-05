В Кремле заявили, что Путин не выстрелит себе в ногу ради мести Украине

Президент России Владимир Путин продолжает работать со своими "визави" в ситуации, когда кто-то перешел "красные линии" внешнеполитических интересов, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву,



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Украине переступили все "красные линии", но президент России Владимир Путин не будет ради мести "стрелять себе в ногу". Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, которое появилось на YouTube-канале "Соловьев LIVE" 5 января.

Соловьев напомнил о его высказывании, что у России есть внешнеполитические "красные линии", за которые никому не позволено заступать.

"Это те линии, которые идут в нарушение наших интересов", – пояснил Песков.

Соловьев привел в пример Беларусь, где "красные линии" РФ уже пересекли, а в Украине, по словам пропагандиста, "все линии перейдены".

"Это трагедия – то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Сейчас это уже как-то стерлось чуть-чуть, и не склонны это воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот [Песков говорит о Революции достоинства в 2014 году. – "ГОРДОН"]. Это совсем странно", – сказал пресс-секретарь Кремля.

В ответ на вопрос, какие действия РФ предпринимает после того, как "красные линии" перейдены, Песков заявил, что "продолжается работа с нашими визави".

"Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать серединную линию", – заявил Песков.

Соловьев предположил, что "Путин никогда не отвечает в режиме пинг-понга, поскольку не любит такие варианты ответа.

"Ну... Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, – это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", – заключил он.