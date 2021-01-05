Меркель и Путин обсудили нормандский процесс

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили реализацию Минских соглашений.

Меркель и Путин рассмотрели варианты сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили нормандский процесс. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обговорили реализацию Минских соглашений, а также ход выполнения договоренностей, достигнутых во время "нормандских" саммитов.

Подробности беседы лидеров двух стран, касающейся войны на Донбассе, не сообщаются.

Помимо этого, Меркель и Путин рассмотрели варианты сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Украина настаивала на проведении саммита "Нормандской четверки" до конца 2020 года, но он до сих пор не состоялся.