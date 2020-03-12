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"Носит разовый характер". Песков объяснил согласие Путина с обнулением президентских сроков

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, возможное участие Владимира Путина в выборах президента РФ в 2024 году будет зависеть от разных факторов.

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Песков (на фото) утверждает, что Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Песков (на фото) утверждает, что Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин согласился с внесенной в конституцию страны поправкой о количестве президентских сроков, потому что она не коснется действующего главы государства. Об этом 12 марта заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают "Ведомости".

Он отметил, что в конституции остается поддержанная главой Кремля норма об ограничении количества сроков президентства.

"Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок", – объяснил Песков.

По его словам, поправки вносились в том числе из-за внешних факторов, в том числе из-за "весьма нестабильной ситуации" вокруг ряда стран, в числе которых и Россия.

Песков утверждает, что решение об участии в президентских выборах 2024 года Путин примет в зависимости от ряда факторов, в числе которых – "ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и конфликты".

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был окончательно принят в третьем чтении сегодня утром.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. Если конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, выборы, Конституционный Суд, Кремль, Дмитрий Песков, президент
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