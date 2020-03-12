"Правь нами вечно, спортивный товарищ". Шнуров обнародовал новую поэзию о Путине

Фронтмен российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров показал изображение президента РФ Владимира Путина с зубочисткой во рту.

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил новое стихотворение о президенте РФ Владимире Путине. Пост он сопроводил снимком Путина с зубочисткой во рту.

"Путин слегка конституцию правил,

Будто боев насмотревшись без правил,

Раз, левый сбоку, потом правой хук,

Чтоб избиратель выбрал без мук.

"Спасибо Путин!" – крикнет стократ

В нокдаун отправленный электорат!

Ты наш начальник, ты наш куратор –

Вождь мирового электората.

Выбрать тебя еще раз для нас честь,

Чтоб твоих сроков было не счесть.

Наше доверие ты отоваришь,

Правь нами вечно, спортивный товарищ.

Будь нашим тренером и игроком!

Бог плебисцита! Виват, Избирком!

Выйдет он к людям в хрущебье лачуг

Наш альфа-мачо: "Я вам заплачу

Завтраком теплым шкодникам вашим.

Вы все болтаетесь, а мы все пашем.

Есть зубочистка? Застряла икра.

Я на галерах, короче, как раб,

Думал о вас все, ответственный ибо.

А за доверие, х...ли, спасибо.

Ну все, пора мне работать, пока".

Плюнув сквозь зубы, умчался в закат.

Люди опешив сперва от момента,

Сделали бурные аплодисменты", – написал Шнуров.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее".

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.