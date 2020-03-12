"Правь нами вечно, спортивный товарищ". Шнуров обнародовал новую поэзию о Путине

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил новое стихотворение о президенте РФ Владимире Путине. Пост он сопроводил снимком Путина с зубочисткой во рту.
"Путин слегка конституцию правил,
Будто боев насмотревшись без правил,
Раз, левый сбоку, потом правой хук,
Чтоб избиратель выбрал без мук.
"Спасибо Путин!" – крикнет стократ
В нокдаун отправленный электорат!
Ты наш начальник, ты наш куратор –
Вождь мирового электората.
Выбрать тебя еще раз для нас честь,
Чтоб твоих сроков было не счесть.
Наше доверие ты отоваришь,
Правь нами вечно, спортивный товарищ.
Будь нашим тренером и игроком!
Бог плебисцита! Виват, Избирком!
Выйдет он к людям в хрущебье лачуг
Наш альфа-мачо: "Я вам заплачу
Завтраком теплым шкодникам вашим.
Вы все болтаетесь, а мы все пашем.
Есть зубочистка? Застряла икра.
Я на галерах, короче, как раб,
Думал о вас все, ответственный ибо.
А за доверие, х...ли, спасибо.
Ну все, пора мне работать, пока".
Плюнув сквозь зубы, умчался в закат.
Люди опешив сперва от момента,
Сделали бурные аплодисменты", – написал Шнуров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Путин слегка конституцию правил, Будто боёв насмотревшись без правил, Раз, левый сбоку, потом правой хук, Чтоб избиратель выбрал без мук. Спасибо Путин, - крикнет стократ В нокдаун отправленный электорат! Ты наш начальник, ты наш куратор - Вождь мирового электората. Выбрать тебя ещё раз, для нас честь, Чтоб твоих сроков было не счесть. Наше доверие ты отоваришь, Правь нами вечно, спортивный товарищ. Будь нашим тренером и игроком! Бог плебисцита! Виват Избирком! Выйдет он к людям в хрущебье лачуг Наш альфа-мачо, - «Я вам заплачу, Завтраком тёплым шкодникам вашим. Вы всё болтаетесь, а мы всё пашем. Есть зубочистка? Застряла икра. Я на галерах, короче, как раб, Думал о вас всё, ответственный ибо. А за доверие, хули, спасибо. Ну всё, пора мне работать, пока.» Плюнув сквозь зубы, умчался в закат. Люди опешив сперва от момента, Сделали бурные аплодисменты.
В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее".
О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.