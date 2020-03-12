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13 марта, 2020
 
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"Правь нами вечно, спортивный товарищ". Шнуров обнародовал новую поэзию о Путине

Фронтмен российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров показал изображение президента РФ Владимира Путина с зубочисткой во рту.

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Шнуров о Путине: Наш альфа-мачо
Шнуров о Путине: Наш альфа-мачо
фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил новое стихотворение о президенте РФ Владимире Путине. Пост он сопроводил снимком Путина с зубочисткой во рту.

"Путин слегка конституцию правил,
Будто боев насмотревшись без правил,
Раз, левый сбоку, потом правой хук,
Чтоб избиратель выбрал без мук.
"Спасибо Путин!" – крикнет стократ
В нокдаун отправленный электорат!
Ты наш начальник, ты наш куратор –
Вождь мирового электората.
Выбрать тебя еще раз для нас честь,
Чтоб твоих сроков было не счесть.
Наше доверие ты отоваришь,
Правь нами вечно, спортивный товарищ.
Будь нашим тренером и игроком!
Бог плебисцита! Виват, Избирком!
Выйдет он к людям в хрущебье лачуг
Наш альфа-мачо: "Я вам заплачу
Завтраком теплым шкодникам вашим.
Вы все болтаетесь, а мы все пашем.
Есть зубочистка? Застряла икра.
Я на галерах, короче, как раб,
Думал о вас все, ответственный ибо.
А за доверие, х...ли, спасибо.
Ну все, пора мне работать, пока".
Плюнув сквозь зубы, умчался в закат.
Люди опешив сперва от момента,
Сделали бурные аплодисменты", – написал Шнуров.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее". 

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Шнуров
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