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Режиссер "Белорусского вокзала" Смирнов: Сталин – зверюга, негодяй, обманщик, террорист. Только по темноте своей и подлости люди могут носить его портреты

Российский кинорежиссер, народный артист Российской Федерации Андрей Смирнов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что крайне негативно оценивает роль бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина в истории, и отметил, что до сих пор нет точных данных, сколько человек пострадало во время его правления.

Смирнов: Что можно думать о Сталине? Какими словами, кроме проклятий, его охарактеризовать?
Смирнов: Что можно думать о Сталине? Какими словами, кроме проклятий, его охарактеризовать?
Скриншот: Первый канал / YouTube

Российский кинорежиссер, снявший фильм "Белорусский вокзал", актер, драматург, народный артист Российской Федерации Андрей Смирнов считает, что бывший руководитель СССР Иосиф Сталин был "зверюгой", а негативные последствия его политики еще предстоит оценить. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Что я могу думать об этом зверюге, негодяе, обманщике, террористе? Какие сегодня могут быть дискуссии об этом? Только по темноте своей и подлости люди могут носить портреты Сталина. Ведь до сих пор даже точных цифр нет, сколько людей пострадало за 24 года его хозяйства",  сказал Смирнов.

В качестве примера он привел разговор Сталина с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем насчет раскулачивания и организации колхозов.

"Сталин сказал, что пришлось депортировать 5 млн семейств. Если учесть, что это у нас 1929–1931 годы, к этому времени крестьянство уже давно очухалось от гражданской войны и за годы НЭПа окрепло, разбогатело, бабы опять стали рожать... Крестьянская семья в это время – минимум пять человек. Там родители, дети, старики... Даже если эти 5 млн умножить хотя бы на пять (хотя на самом деле семья была и семь, и восемь, и 10 человек), это уже получается 25 млн. Понимаете? А на практике это было еще больше", – сказал режиссер.

Он считает, что до сих пор о советской эпохе многое неизвестно.

"Что можно думать о Сталине? Какими словами, кроме проклятий [его охарактеризовать]? Ведь до сих пор эта эпоха, эти 70 с лишним лет, окружена какими-то чудовищными вымыслами, чудовищной ложью. Мы с вами до сих пор не знаем, сколько конкретно миллионов Россия потеряла в Отечественной войне. Все-таки 30 или 100? Даже если это 30, а немцы семь потеряли, посчитайте, сколько за одного немца мы заплатили своими ребятами. Поэтому это все еще предстоит [изучить]", – отметил Смирнов.

Он высказал мнение, что наследие символизма в России пока недостаточно изучено.

"Потому что символисты были уверены, что символами начинена жизнь. И все, что может человек, – это распознать символ и назвать его. Но над нами властвуют символы советской эпохи, которые по-настоящему не изучены, не названы. Их не преподают в школе. И я думаю, что пока немецкий шпион лежит на главной площади страны, а мы ходим по Ленинскому проспекту, улицам Дзержинского и так далее, Россия не начнет новой, настоящей жизни. Эти символы надо распознать, обсудить, внести в учебники – и избавиться от них", – сказал Смирнов.

Интервью со Смирновым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Сталин с 1924 года и до своей смерти в 1953-м руководил СССР. При Сталине СССР принял участие во Второй мировой войне, которая продолжалась с 1939-го по 1945 год. По официальной российской статистике, потери СССР в войне оцениваются в 26,6 млн человек (это и военнослужащие, и гражданское население), но многие исследователи не согласны с этой цифрой. Кандидат исторических наук Борис Соколов написал в своем материале для "Радио Свобода", что, по его подсчетам, 26,9 млн человек погибли или умерли только в рядах Красной армии. Кроме того, миллионы человек стали жертвами политических репрессий в СССР в 19201950 годах (международная общественная организация "Мемориал" отмечает, что речь может идти об 1111,5 млн человек).

С приходом к власти Владимира Путина в России началась реабилитация Сталина, сообщил Фонд Карнеги в докладе, опубликованном в 2013 году  накануне 60-летия со дня его смерти. Если в 1989 году рейтинг Сталина составлял 12%, то уже в 2012-м он вырос до 42%.

Один из авторов доклада, директор социологической компании "Левада-центр" Лев Гудков в интервью "Фонтанке" в 2020 году сказал, что в российской обществе есть массовый запрос на такую фигуру, как Сталин, и на идеализацию советского прошлого. При этом он отметил, что пик популярности Сталина был в 2012 году, сейчас она снижается. "Это устойчивый тренд. И он особенно значим для молодежи. Это не про любовь или рост числа сталинистов. Это про несостоятельность понимания своего прошлого. Такая моральная тупость российского общества", – сказал он.

Последние результаты опроса об отношении россиян к Сталину "Левада-центр" опубликовал в 2019 году. Согласно им, роль Сталина в истории положительно оценивают 70% граждан РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Иосиф Сталин, СССР, репрессии, история, Уинстон Черчилль, Андрей Смирнов (режиссер)
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