РФ в четвертый раз с начала войны сменила командующего Западным военным округом. В разведке Украины говорят о внутриполитической борьбе

Генерал-полковника Сергея Кузовлева, который успел побыть на этом посту лишь около месяца, сменили на генерал-лейтенанта Евгения Никифорова. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа РФ.

ГУР отмечает, что в настоящее время генерал Никифоров находится в командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.

В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на лиманском направлении, подчеркивает разведка.

"Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека с орбиты [министра обороны РФ Сергея] Шойгу – [главы Генштаба РФ Валерия] Герасимова меняют на кандидата от группы [командующего российскими войсками в Украине Сергея] Суровикина – [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина", – считают в ГУР.