РФ в четвертый раз с начала войны сменила командующего Западным военным округом. В разведке Украины говорят о внутриполитической борьбе

Генерал-полковника Сергея Кузовлева, который успел побыть на этом посту лишь около месяца, сменили на генерал-лейтенанта Евгения Никифорова. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа РФ.
ГУР отмечает, что в настоящее время генерал Никифоров находится в командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.
В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на лиманском направлении, подчеркивает разведка.
"Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека с орбиты [министра обороны РФ Сергея] Шойгу – [главы Генштаба РФ Валерия] Герасимова меняют на кандидата от группы [командующего российскими войсками в Украине Сергея] Суровикина – [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина", – считают в ГУР.
Перед Никифоровым пост командующего Западным военным округом занимали: генерал-полковник Александр Журавлев (с ноября 2018-го по июль 2022 года, но фактически с апреля 2022 года его отстранили от исполнения обязанностей); генерал-лейтенант Андрей Сичевой (с июля по август 2022 года); генерал-лейтенант Роман Бердников (с августа по сентябрь 2022 года); генерал-полковник Сергей Кузовлев (с ноября по декабрь 2022 года).