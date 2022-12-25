ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каски 40-го года". Украинская разведка опубликовала запись разговора оккупантов с жалобами на обеспечение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мобилизованные россияне говорили о проблемах со снабжением
Мобилизованные россияне говорили о проблемах со снабжением
Фото: ЕРА

Российские военные в ходе войны против Украины используют обмундирование времен Второй мировой войны. Об этом свидетельствует запись разговора оккупанта с другом, перехват опубликовало 24 декабря в Telegrаm Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Военнослужащий РФ рассказывает другу об армейском обеспечении личного состава, [что] на позициях стоят за 40–50 метров до украинских позиций. Относительно отправки в качестве штурмовиков: "Ну его на х...й с нашим обмундированием", "чисто грудина и напашник и каски 40-года", – говорится в сообщении.

Согласно перехвату ГУР, оккупант говорит своему собеседнику: "По возможности отсюда лучше соскакивать".

На вопрос, что "по оборудованию", оккупант ответил, что "все старенькое, родное".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

На первом этапе Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщали в Генштабе Вооруженных сил Украины. По данным британской разведки, этих сил было недостаточно, чтобы выполнить поставленные командованием задачи.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, разведка, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, обмундирование, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
"Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
"Смелость в том, чтобы заявить правду, нарушив покой". Эксперт по этикету прокомментировала милитари-стиль Зеленского на встрече с Байденом
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
  Boston Dynamics показала, как их роботы смогли дотянуться до верхушки елки, чтобы украсить ее бантом. Видео
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Я себе еще заработаю, а университет – сердце города, оно должно биться ровно". Жадан передал 500 тыс. грн в поддержку ХНУ имени Каразина
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (332528)
2
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (150403)
3
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском (107145)
4
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (98935)
5
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (47411)
6
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео (45383)
7
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (35927)
8
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников (31628)
 
 
 
 