"Каски 40-го года". Украинская разведка опубликовала запись разговора оккупантов с жалобами на обеспечение

"Военнослужащий РФ рассказывает другу об армейском обеспечении личного состава, [что] на позициях стоят за 40–50 метров до украинских позиций. Относительно отправки в качестве штурмовиков: "Ну его на х...й с нашим обмундированием", "чисто грудина и напашник и каски 40-года", – говорится в сообщении.

Согласно перехвату ГУР, оккупант говорит своему собеседнику: "По возможности отсюда лучше соскакивать".

На вопрос, что "по оборудованию", оккупант ответил, что "все старенькое, родное".

Война России против Украины. Главное (обновляется)