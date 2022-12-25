"Каски 40-го года". Украинская разведка опубликовала запись разговора оккупантов с жалобами на обеспечение

"Военнослужащий РФ рассказывает другу об армейском обеспечении личного состава, [что] на позициях стоят за 40–50 метров до украинских позиций. Относительно отправки в качестве штурмовиков: "Ну его на х...й с нашим обмундированием", "чисто грудина и напашник и каски 40-года", – говорится в сообщении.
Согласно перехвату ГУР, оккупант говорит своему собеседнику: "По возможности отсюда лучше соскакивать".
На вопрос, что "по оборудованию", оккупант ответил, что "все старенькое, родное".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
На первом этапе Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщали в Генштабе Вооруженных сил Украины. По данным британской разведки, этих сил было недостаточно, чтобы выполнить поставленные командованием задачи.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.